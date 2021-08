Die SPD liegt in einer Umfrage zur Wählergunst vor der Bundestagswahl erstmals vor der Union +++ Grünen-Chef Habeck erwartet wegen der erwarteten Mehrheitsverhältnisse schwierige Sondierungsgespräche +++ Der CDU-Vorsitzende Laschet weist Fragen nach einem Verzicht auf seine Kanzlerkandidatur zurück +++ Mehr zur Bundestagswahl im Newsblog.

Dienstag, 24. August

+++ Die SPD liegt in einer Umfrage zur Wählergunst vor der Bundestagswahl erstmals vor der Union. Das Forsa-Institut rechnet ihr 23 Prozent der Befragten zu, das sind zwei Prozentpunkte mehr gegenüber der Vorwoche. CDU/CSU landen bei der Sonntagsfrage nur noch bei 22 Prozent (minus eins).

+++ Der Grünen Ko-Vorsitzende Habeck stellt sich auf schwierige Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl ein. Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte könne eine Partei mit nur 20 bis 25 Prozent der Wählerstimmen den Kanzler oder die Kanzlerin stellen, sagte er der "Rheinischen Post". "Aus so einem Ergebnis muss man dann die nötige Autorität ableiten, die Regierung anzuführen." Angesichts aktueller Herausforderungen wie der Corona-Pandemie und dem Klimawandel müsse Deutschland nach der Wahl rasch handlungsfähig sein, betonte Habeck. Ziel müsse es sein, "dass Deutschland bis Weihnachten eine neue Bundesregierung hat".

Montag, 23. August

+++ Anhänger der AfD nutzen einer Analyse der Universität Hohenheim zufolge besonders häufig das Internet und soziale Medien, um sich politisch zu informieren. Unterstützer von Union und SPD informieren sich hingegen vor allem über das Fernsehen. Das hat eine Befragung von mehr als 20.000 Wahlberechtigten ergeben, die Forschende der Uni Hohenheim zusammen mit dem Institut Forsa durchgeführt haben. Ziel war es, die Kommunikation zwischen Parteien und Wählern vor der diesjährigen Bundestagswahl zu untersuchen. Der Leiter des Lehrstuhls Kommunikationswissenschaft, Brettschneider, erklärte, viele AfD-Anhänger lebten in ihrem eigenen Informationskosmos, der wenig mit der Welt der anderen Wählergruppen zu tun habe. "In dieser Blase entsteht dann auch ein anderer Blick auf die Politik."

+++ Gewerkschaften, Kinderschutzorganisationen, Sozial- und Familienverbände haben in einer gemeinsamen Erklärung einen stärkeren Kampf gegen Kinderarmut und die Einführung einer Kindergrundsicherung gefordert. Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl riefen sie alle Parteien dazu auf, der Bekämpfung von Kinderarmut höchste Priorität einzuräumen. Die Kindergrundsicherung gehöre in den nächsten Koalitionsvertrag und müsse als prioritäres Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode umgesetzt werden, hieß es.

Sonntag, 22. August

+++ Der Kanzlerkandidat der Union, Laschet, hat eingeräumt, dass sein Verhältnis zum CSU-Vorsitzenden Söder seit einiger Zeit getrübt ist. Laschet sagte bei Bild.TV, Söder und er hätten sich früher gut austauschen können. Seit dessen Niederlage im Rennen um die Kanzlerkandidatur sei es aber "nicht leicht" gewesen. Auch am Samstag, beim zentralen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU, hatte Söder nach dem Eindruck vieler Beobachter wieder gegen Laschet gestichelt. Hintergrund sind die schlechten Umfrageergebnisse - sowohl für die Union als auch für Laschet persönlich. Laschet wies die Frage, ob er noch zugunsten von Söder auf die Kanzlerkandidatur verzichten wolle, zurück. Er kämpft nach eigenen Worten weiterhin dafür, "nahe an die 30 Prozent heranzukommen".

+++ Fünf Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD die bislang führende Union in einer Umfrage des Insa-Instituts eingeholt. Im wöchentlichen Sonntagstrend für die "Bild am Sonntag" verliert die Union drei Prozentpunkte und fällt mit 22 Prozent auf ihren niedrigsten je von Insa gemessenen Wert. Die Sozialdemokraten gewinnen zwei Punkte und ziehen innerhalb der Datenreihe des Instituts erstmals seit April 2017 mit der Union gleich.

Die Grünen rutschen um einen weiteren Punkt auf 17 Prozent ab. FDP (13 Prozent) und AfD (12 Prozent) gewinnen jeweils einen Punkt hinzu. Die Linke bleibt stabil bei 7 Prozent.

+++ SPD-Kanzlerkandidat Scholz meidet eine klare Aussage zu einer möglichen Koalition mit der Links-Partei nach der Bundestagswahl. Zunächst müsse der Wähler entscheiden, sagte der Vize-Kanzler bei Bild.TV. Es gebe aber klare Kriterien zur Bildung einer neuen Regierung. Als Beispiele nannte Scholz ein Bekenntnis zum westlichen Verteidigungsbündnis Nato, eine intensive transatlantische Partnerschaft, eine starke EU, solide Finanzen und ein Fokus auf innere Sicherheit.

Alles auf einen Blick – von Kandidatinnen und Koalitionen



Samstag, 21. August

+++ Die Union ist in die letzten fünf Wochen des Bundestagswahlkampfs gestartet. Beim zentralen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU in Berlin warnte Kanzlerkandidat Laschet vor einem Linksruck in Deutschland. Deutschland dürfe nicht von "Ideologen" regiert werden. Der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident forderte die SPD auf, sich klar gegen eine Koalition mit der Linkspartei auszusprechen. Laschet warb für eine wirtschaftsfreundliche Politik, für einen Verzicht auf Steuererhöhungen und für eine Stärkung der Außen- und Sicherheitspolitik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (l) und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet beim zentralen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU in Berlin (dpa/Michael Kappeler)

Der CSU-Vorsitzende Söder betonte, die Umfragewerte seien derzeit so knapp, dass die Union nicht einfach ins Kanzleramt einziehen werde. Man müsse nun endlich "vernünftigen Wahlkampf" machen, sagte der bayerische Ministerpräsident. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie sei zutiefst überzeugt, dass Laschet der richtige Mann für das Kanzleramt sei.

+++ Der Parteienforscher Jürgen Falter hält die sinkenden Umfragewerte für CDU und CSU aus deren Sicht für bedrohlich. Es handele sich nicht um einzelne Ausreißer, sagte der Mainzer Wissenschaftler im Deutschlandfunk. Vielmehr könne es gut sein, dass die Union in der Opposition lande. Kanzlerkandidat Laschet bringe keinen Schwung in den Wahlkampf, man vermisse Führung und klare Programmpunkte. Falter betonte allerdings auch, es sei noch vieles offen. Der Trend könne bis zu, 26. September noch umgekehrt werden. Einige Viele Wählerinnen und Wähler hätten aber bereits per Briefwahl votiert.

Laut dem ZDF-Politbarometer erhält der SPD-Spitzenkandidat Scholz derzeit mehr als doppelt so viel Zustimmung in der Bevölkerung wie Laschet.

Hier finden Sie das Interview der Woche des Deutschlandfunks mit Olaf Scholz. Auch mit der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und dem AfD-Spitzenkandidaten Tino Chrupalla hat der Dlf vor der Bundestagswahl längere Interviews geführt.

Freitag, 20. August

+++ Bei der diesjährigen Bundestagswahl dürfen etwa 2,8 Millionen Menschen zum ersten Mal wählen gehen. Das sind etwa 4,6 Prozent aller Wahlberechtigten, wie Bundeswahlleiter Thiel unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden mitteilte. Die potenziellen Erstwählenden sind demnach zwischen dem 15. September 1999 und dem 26. September 2003 geboren und damit seit der letzten Bundestagswahl 2017 volljährig geworden. Insgesamt dürfen rund 60,4 Millionen Menschen in Deutschland an der Bundestagswahl teilnehmen.

Donnerstag, 19. August

+++ In Nordrhein-Westfalen sind viele Plakate von Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, zerstört worden. Der kriminalpolizeiliche Meldedienst in Düsseldorf hat nach eigenen Angaben in 21 Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil von politischen Motiven ausgegangen wird. Mit Ausnahme der Partei Volt seien alle Parteien von der Zerstörungswut betroffen. In Köln waren Wahlplakate der Grünen mit Hakenkreuzen beschmiert worden.

Mittwoch, 18. August

+++ Deutsche im Ausland, die bei der Bundestagswahl abstimmen wollen, müssen sich bis spätestens 5. September in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Darauf hat der Bundesleiter heute hingewiesen. An dem Tag endet die Frist, bis zu der der Antrag unterschrieben im Original bei der Gemeinde eingegangen sein muss, in der ein Bürger in Deutschland zuletzt wohnhaft war. Das Antragsformular gibt es bei fast allen Auslandsvertretungen oder auf der Homepage www.bundeswahlleiter.de.

Auch im Ausland lebende Deutsche können die Briefwahl nutzen. Viele finden das Verfahren aber zu kompliziert und fordern eine Vereinfachung des Wahlrechts.

Dienstag, 17. August

+++ In den Flutkatastrophen-Regionen in Nordrhein-Westfalen dürfen für die Bundestagswahl auch Zelte, Container oder Busse als Wahlraum genutzt werden. - etwa, wenn ein ursprünglich vorgesehener Wahlraum nicht mehr nutzbar ist. Das geht aus einem Erlass des Landeswahlleiters hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Viele Menschen in den Hochwasser-Gebieten haben im Juli ihr Haus und damit ihre Postadresse verloren. Deshalb empfiehlt der Landeswahlleiter, den Inhalt der Wahlbenachrichtigungen zum Beispiel mit Plakaten bekannt zu machen. Die Wahlbenachrichtigung enthält Angaben zu Wahltag, Wahlraum und zur Beantragung von Briefwahlunterlagen.

+++ SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat sich gegen ein Vorziehen des Kohleausstiegs in Deutschland ausgesprochen. Man habe klare Vereinbarungen getroffen, sagte Scholz bei einem Besuch in Südbrandenburg. Diese seien wichtig für Unternehmen und Beschäftigte. Zu den Vereinbarungen gehöre auch, dass der Bund 40 Milliarden Euro einsetzen werde, um den Strukturwandel der Kohleregionen in Deutschland zu begleiten. Zudem forderte Scholz mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Deutschland will bis spätestens 2038 schrittweise aus der Kohle aussteigen.

Montag, 16. August

+++ Der Bundeswahlleiter rechnet bei der bevorstehenden Bundestagswahl aufgrund der Corona-Pandemie mit einem hohen Anteil an Briefwählern. Dies könnte dazu führen, dass das amtliche Endergebnis in diesem Jahr später vorliege, sagte Georg Thiel im Deutschlandfunk. Die Auswertung der Wahlbriefe sei aufwendiger. Generell sei aber auch die Abstimmung im Wahllokal sicher. Niemand müsse befürchten, sich bei der Abgabe mit dem Coronavirus zu infizieren. Man habe schon im vergangenen Jahr damit begonnen, Hygienekonzepte zu entwerfen und sei dadurch gut aufgestellt.

Briefwahl: Bequem und sicher

Unter anderem in Frankfurt am Main haben die Briefwahllokale für die Bundestagswahl geöffnet. (dpa/Andreas Arnold)

+++ Die Abstimmung per Brief kann anlaufen. Bis gestern mussten die Wählerverzeichnisse fertiggestellt werden. Wer die Briefwahl nutzen will, muss sie beantragen. Dies kann etwa mit einem Vordruck in den Unterlagen erfolgen, die allen Berechtigten zugeschickt werden. Genaueres erfahren Sie hier. 2017 hatte der Anteil der Briefwähler bei 28,6 Prozent gelegen.

+++ Die FDP hat Bedingungen für eine mögliche Beteiligung an Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl formuliert - einen "ersten Prüfstein", wie der Vorsitzende Lindner nach einer Präsidiumssitzung in Berlin erklärte. Demnach fordern die Freien Demokraten den Ausstieg aus den Lockdown- und Corona-Maßnahmen, einen Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und Bürokratie-Abbau. Außerdem soll der Staat nach dem Willen der FDP Bürger und Unternehmen beim Strompreis entlasten und die Digitalisierung vorantreiben. Steuer- oder Schuldenerhöhungen stünden "nicht zur Debatte".

Bundestagswahl 2021 Die Regierungsambitionen der FDP

Freitag, 13. August

+++ Die Bundestagswahl am 26. September kann nach dem von Union und SPD neu beschlossenen Wahlrecht stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht wies einen Eilantrag ab, mit dem die FDP-, Grünen- und Linke-Abgeordneten die Änderungen kippen wollten. Wie das Gericht in Karlsruhe mitteilte, will es die Reform aber im Hauptverfahren genau prüfen. Sie war im Herbst 2020 mit dem Ziel beschlossen worden, den Bundestag zu verkleinern. Nach der Neuregelung werden Überhangmandate einer Partei teilweise mit ihren Listenmandaten verrechnet. Bis zu drei Überhangmandate werden nicht durch Ausgleichsmandate kompensiert, wenn der Bundestag seine Soll-Größe überschreitet.

+++ Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl steht fest, in welcher Reihenfolge die Parteien und ihre Direktkandidaten bzw. -kandidatinnen auf den Stimmzetteln erscheinen. In diesem Jahr nimmt die CDU in 13 Ländern den Listenplatz 1 ein, in Bremen steht die SPD an erster Stelle, in Sachsen die AfD und in Bayern die CSU. Den Listenplatz 2 belegen in neun Ländern die SPD, in vier Ländern die AfD, in zwei Ländern die CDU und DIE LINKE in Berlin. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Zweitstimmenergebnis, die die Parteien bei der Bundestagswahl 2017 in den einzelnen Ländern erzielt haben. Genaueres erläutert der Bundeswahlleiter hier und auf Twitter:

Donnerstag, 12. August

+++ Zur Bundestagswahl am 26. September treten insgesamt 47 Parteien an. Das teilte der Bundeswahlleiter in Wiesbaden mit. Davon seien insgesamt elf Parteien sind bei Abstimmung in allen 16 Bundesländern mit Landeslisten vertreten. Derzeit gehören sieben Parteien dem Bundestag an, von denen CDU und CSU eine Fraktionsgemeinschaft bilden; die weiteren Parteien sind SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne.

Donnerstag, 5. August

+++ Die saarländische Landesliste der Grünen bleibt von der Bundestagswahl im September ausgeschlossen. Das entschied der Bundeswahlausschuss. Hintergrund sind parteiinterne Querelen in dem Landesverband, die dazu geführt hatten, dass die Aufstellung der Landesliste rechtlich angreifbar wurde. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Saar-Grünen weniger als 0,1 Prozentpunkte zum bundesweiten Ergebnis von 8,9 Prozent beigetragen.

Der Bundeswahlausschuss entschied zudem, dass die AfD mit ihrer Bremer Landesliste antreten darf. Der Landeswahlausschuss hatte bemängelt, dass eine von der Aufstellungsversammlung der AfD gewählte Schriftführerin eine erforderliche eidesstattliche Erklärung verweigert hatte.

Die Wahlprogramme der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien

CDU und CSU: "Gemeinsam für ein modernes Deutschland" - unsere Zusammenfassung finden Sie hier.



Bündnis'90/Die Grünen: "Deutschland. Alles ist drin" - die Positionen der Partei in Kernfragen haben wir hier für Sie zusammengefasst.



SPD: "Zukunftsprogramm" - was drin steht, haben wir hier aufgeschrieben.



FDP: "Nie gab es mehr zu tun" - die Zusammenfassung unserer Redaktion gibt es hier.



AfD: "Programm für Deutschland" - hier haben wir die Kernpositionen aus dem Programm zusammengefasst.



Die Linke: "Zeit zu handeln! Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit" - zur Zusammenfassung geht es hier.

Aber auch viele "nicht etablierte" Parteien treten zur Bundestagswahl an. Der Bundeswahlausschuss hat insgesamt 44 politische Vereinigungen als Parteien anerkannt. 43 Vereinigungen wurde die Zulassung versagt, weil nach Ansicht des Gremiums rechtliche Voraussetzungen fehlten.

Qual der Wahl

Sich im Dickicht der Wahlprogramme zurechtzufinden ist mühsam. Seit 2002 entwickelt die Bundeszentrale für politische Bildung deshalb zu Bundes- und Landtagswahlen den sogenannten Wahl-O-Mat. Es handelt sich dabei um ein Frage-und-Antwort-Tool. 38 Thesen können mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" beantwortet werden. Der Wahl-O-Mat errechnet dann, welche zur Wahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächsten steht.

Der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2021 wird am 2. September veröffentlicht.

Die Kanzlerkandidatin und ihre männlichen Konkurrenten

Als einzige Frau geht Annalena Baerbock für die Grünen ins Rennen. Ihre Kür zur Kanzlerkandidatin - die 40-Jährige setzte sich parteiintern gegen den Ko-Vorsitzenden Robert Habeck durch - wurde gerade von vielen jüngeren Menschen, die den Grünen nahestehen, mit Begeisterung aufgenommen. Baerbock machte jedoch Fehler, die ihre Umfragewerte sinken ließen. Hier finden Sie ein Porträt der Politikerin. Außerdem ordnen wir ein, was hinter den gegen Baerbock erhobenen Plagiatsvorwürfen steckt.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock (picture alliance | dpa | Kay Nietfeld )

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich als Kanzlerkandidat der Union durchgesetzt - allerdings nach einem Wettstreit mit CSU-Chef Markus Söder, der auch in den eigenen Reihen als beschädigend für die Union empfunden wurde. Laschet regiert seit 2017 als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Wegen seines Handelns in der Corona-Krise und nach der Flutkatastrophe im Juli bekam er viel schlechte Presse. Zudem wurde auch ihm Plagiat vorgeworfen. Der unterlegene Bewerber um die Kanzlerkandidatur, Bayerns Ministerpräsident Söder, ließ es sich daraufhin nicht nehmen, "mehr Tempo und mehr Power" im Wahlkampf zu fordern. Hier haben wir zusammengefasst, wofür Armin Laschet steht.

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU) (picture alliance / Flashpic | Jens Krick)

Dass Olaf Scholz für die SPD die Kanzlerkandidatur übernimmt, war unumstritten. Die Sozialdemokraten waren die ersten, die ihren Spitzenkandidaten gekürt haben. Schon im August 2020 wurde er von der Parteispitze vorgeschlagen und auf einem Parteitag im Mai bestätigt. Nüchtern, sachlich, hanseatisch - so wird Scholz oft beschrieben. Für einen Sozialdemokraten vertritt er eher konservative Positionen, was ihm gelegentlich Schwierigkeiten mit dem linken Flügel einbringt.

Der Kanzlerkandidat der SPD, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (picture alliance / Andreas Franke)

Auf der Internetseite des Bundeswahlleiters finden Sie aktuelle Mitteilungen bezüglich der Organisation der Bundestagswahl.

#Bundestagswahl2021 #btw21 #btw2021 #Bundestag #Wahl2021