Die Spitzen von Union und Grünen sind zu Beratungen über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis zusammengekommen. +++ Vor den Gesprächen hat der Grünen-Politiker Trittin die großen inhaltlichen Unterschiede beider Parteien betont. +++ In Nordrhein-Westfalen will der amtierende Ministerpräsident Laschet die Nachfolgeregelung einleiten. +++ Mehr im Newsblog.

Dienstag, 5. Oktober

+++ Vertreter von CDU, CSU und Grünen sind in Berlin zu einem Sondierungsgespräch über ein mögliches Jamaika-Bündnis zusammengekommen. Die Grünen streben zwar eine Regierungsbildung mit SPD und FDP an, schließen aber ein Bündnis mit Union und FDP nicht aus.

+++ Vor den Beratungen zwischen Union und Grünen über ein mögliches Regierungsbündnis hat der Grünen-Politiker Trittin die großen inhaltlichen Unterschiede betont. Die Hürden seien hoch, insbesondere beim Klimaschutz, sagte der frühere Bundesumweltminister im Deutschlandfunk. Der entscheidende Punkt sei, ob es gelinge, Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad zu bringen. Trittin bezeichnete es dennoch als wichtig herauszufinden, ob es Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit der CDU/CSU gebe.

+++ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will dem Landesvorstand seiner Partei heute einen Personalvorschlag für seine Nachfolge als Landesvorsitzender und Ministerpräsident unterbreiten. Für den späten Nachmittag sei eine Sondersitzung des Vorstands per Videokonferenz geplant, erklärte ein Sprecher des Landesverbands der Partei. Über den Vorschlag soll die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag im Anschluss in einer Sitzung informiert werden. Laschet hatte vor der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Deshalb muss für diese Spitzenämter in Nordrhein-Westfalen die Nachfolge geklärt werden.

Dass sich die Parteispitze nach dem Schock der CDU-Niederlage am Kanzlerkandidaten Armin Laschet austobt, sei ein normales Phänomen, sagt Martina Weyrauch, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

+++ Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner stellt eine rasche Entscheidung über Sondierungsgespräche über eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition in Aussicht. "Ich bin optimistisch, dass wir einen großen Schritt vorankommen diese Woche", sagt er den Sendern RTL/ntv. Er sei auch zuversichtlich, dass sich Grüne und FDP auf eine gemeinsame Lösung verständigen würden. Die Grünen seien für zügige Sondierungen und anschließend gründliche Koalitionsverhandlungen. Vor dem Gespräch von Union und Grünen betont Kellner, es gebe große Unterschiede in der Gesellschaftspolitik, in sozialen Fragen und bei Migration. Genauso sei es beim Klimaschutz.

+++ Die Spitzen von Union und Grünen kommen am Vormittag in Berlin zu Beratungen über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis zusammen. Mit dem Treffen endet neun Tage nach der Bundestagswahl eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen. Zunächst hatten Grüne und FDP bei zwei Treffen miteinander gesprochen. Am Sonntag beriet dann die SPD-Spitze nacheinander mit FDP und Grünen, um die Chancen für ein gemeinsames Regierungsbündnis auszuloten. Am Sonntagabend hatte es ein Gespräch der Union mit der FDP gegeben.

Montag, 4. Oktober

+++ Vertreter der FDP werfen der Union Indiskretionen nach den Sondierungsgesprächen vor. Der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel erklärte, wenn angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen würden, falle dies auf - und es nerve. Und die FDP-Abgeordnete Weeser fragte: "Wie soll so Vertrauen für eine Zusammenarbeit entstehen?"

+++ SPD-Generalsekretär Klingbeil hat sich gegen inhaltliche Vorfestlegungen bei den Sondierungsgesprächen für eine Ampel-Koalition mit den Grünen und der FDP ausgesprochen. Es gehe jetzt nicht darum, rote Linien zu formulieren, sondern die großen Herausforderungen für Deutschland zu meistern, sagte er im ZDF. Andere Machtoptionen für die SPD wie etwa eine große Koalition lehnte er ab. "Da gibt es auch keinen Plan B."

SPD-Generalsekretär Klingbeil (r) und die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck nach ihrem ersten Sondierungsgespräch (Fabian Sommer/dpa )

+++ Die Bundestagswahl hat nach Ansicht des Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, das "Ende der Volksparteien besiegelt". Krüger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der 26. September stelle insofern "eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte" dar. Bei der Wahl hatte die SPD zwar gewonnen, aber nur mit 25,7 Prozent. Die Union erhielt nur noch 24,1 Prozent der Stimmen. Bis 2005 hatten beide Volksparteien stets an die 30 Prozent oder auch weitaus mehr erreicht. Laut Krüger geht mit dieser Entwicklung eine Personalisierung einher, sie sei "unaufhaltsam". Sie war schon in diesem Wahlkampf kritisiert werden.

+++ Die FDP macht den Verzicht auf Steuererhöhungen zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung. Das habe man vor der Wahl versprochen und man werde von dieser Position nicht abrücken, sagte Generalsekretär Wissing im ZDF. Die FDP sei hier inhaltlich näher an CDU und CSU als an der SPD.

+++ Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner hält die Unterschiede zur FDP für überbrückbar. Stegner sagte im Deutschlandfunk, man sei sich einig, dass der wirtschaftliche und ökologische Umbau der Industrie schnell vorangetrieben werden müsse, um das Klima zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten.

+++ Der CDU-Politiker Röttgen hätte es nach eigenen Angaben "falsch" gefunden, wenn der Parteivorsitzende Laschet nach der verlorenen Bundestagswahl zurückgetreten wäre. Röttgen sagte in der ARD-Sendung "Anne Will", noch immer sei nicht klar, wer eine Regierung bilden könne - SPD, Grüne und FDP oder die Union mit Grünen und FDP. Solange sei die Union in der Pflicht, Gespräche zu führen, erklärte Röttgen - "und zwar mit dem Personal, das gewählt worden ist". Röttgen war im Januar bei der Wahl zum Bundesvorsitz der Union unterlegen und gilt als einer derjenigen, die im Fall eines Rücktritts von Laschet Interesse an einer Nachfolge hätten.

