Unionskanzlerkandidat Laschet sorgt für Aufsehen, weil sein ausgefüllter Stimmzettel im Wahllokal sichtbar war: ein Verstoß gegen das Wahlgeheimnis. +++ In Berlin sind in zwei Bezirken Wahlzettel vertauscht worden. +++ Bundespräsident Steinmeier hat an die Deutschen appelliert, ihr Wahlrecht zu nutzen. +++ Mehr im Newsblog.

Sonntag, 26. September

+++ Der Bundeswahlleiter hält den falsch gefalteten Stimmzettel des Unionskanzlerkandidaten Laschet (CDU) offenbar für unproblematisch. Auf Twitter schrieb die Pressestelle, die Wahrung des Wahlgeheimnisses im Wahllokal diene dazu, eine Beeinflussung anderer Wähler auszuschließen. Da der namentlich nicht genannte "bundesweit bekannte Politiker" aber wie erwartet seine eigene Partei gewählt habe, könne man darin keine Wählerbeeinflussung sehen.

Der Bundeswahlleiter fügte hinzu, dass Laschets Stimme trotz der "Fehlfaltung" gezählt werde. Denn werde ein falsch gefalteter Zettel nicht rechtzeitig vom Wahlvorstand beanstandet und gelange in die Wahlurne, sei er gültig.

+++ Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist es wegen vertauschter Wahlzettel zu Problemen gekommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA waren Stimmzettel aus den Bezirken Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf betroffen. In einer Grundschule in Friedrichshain lagen in mehreren Wahllokalen nur Stimmzettel aus Charlottenburg/Wilmersdorf vor. Bis die richtigen Stimmzettel nachgeliefert wurden, mussten die Wahllokale zeitweise geschlossen werden. Zudem mussten einige Stimmabgaben auf falschen Stimmzetteln für ungültig erklärt werden.

Darum geht es bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat sich bei den rund 650.000 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern bedankt. "Wer wählt, lebt die Demokratie", sagte Steinmeier bei der Stimmabgabe im Berliner Stadtteil Dahlem. Und wer sie organisieren helfe, leiste einen Dienst an der Gemeinschaft.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Stimmabgabe in der Erich-Kästner-Grundschule in Berlin-Dahlem (imago/ Chris Emil Janßen)

+++ Unionskanzlerkandidat Laschet (CDU) hat bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl gegen Regeln zur Wahrung des Wahlgeheimnisses verstoßen. Er faltete seinen Stimmzettel falsch und warf ihn so in die Urne, dass für Umstehende sichtbar war, an wen er seine Erst- und Zweitstimme vergeben hat. Fotografen hielten den Moment fest, die Bilder kursieren in den sozialen Netzwerken. Auf der Internetseite des Bundeswahlleiters heißt es, der Wähler müsse den Stimmzettel "in der Weise falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist". Andernfalls müsse der Wahlvorstand den Wähler zurückweisen. Ob Laschets Verhalten Konsequenzen hat, ist derzeit nicht bekannt.

+++ Die Sicherheitsbehörden haben im Zusammenhang mit dem zu Ende gegangenen Wahlkampf mehr als 4.000 Straftaten registriert - vor allem Sachbeschädigungen, insbesondere an Wahlplakaten, aber auch Gewaltdelikte, Propagandadelikte und Beleidigungen. Diese Zahl nennt die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf ein internes Lagebild des Bundeskriminalamtes. Zwei Drittel der Taten hätten die Behörden keinem politischen Spektrum zuordnen können, der Rest verteile sich auf das linksextreme und das rechtsextreme Spektrum.

+++ Die Kanzlerkandidaten von SPD und Union, Scholz und Laschet, haben bei der Bundestagswahl ihre Stimmen abgegeben. Scholz ging am Vormittag in seinem Wahlkreis in Potsdam wählen, Laschet wählte ebenfalls am Vormittag an seinem Wohnort in Aachen. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock wollte mittags ihre Stimme abgeben. Sie bewirbt sich im selben Wahlkreis wie Scholz um ein Direktmandat.

+++ Vor einigen Berliner Wahllokalen haben sich heute früh längere Schlangen gebildet. Grund waren aufwändige Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie und Wahlhelfer, die nicht erschienen waren und durch Nachrücker ersetzt werden mussten. Zwei Wahllokale musste die Feuerwehr mit dem Notschlüssel öffnen, weil es Probleme mit der elektronischen Schließanlage gab. In Berlin gibt es heute nach Angaben der Landeswahlleitung so viele Abstimmungen wie noch nie.

Vor dem Wahllokal 102 in Berlin hat sich heute früh eine Schlange gebildet. Aus technischen Gründen wurde es erst um 9 Uhr geöffnet - eine Stunde später als vorgesehen. (dpa/Sebastian Gollnow)

Wir haben zur Bundestagswahl ein Blog in Einfacher Sprache aufgesetzt.

+++ Der neue Bundestag, der heute gewählt wird, kommt voraussichtlich am 26. Oktober erstmals zusammen. Das hat nach Angaben der Bundestagsverwaltung der Ältestenrat einstimmig beschlossen. In der konstituierenden Sitzung werden vor allem der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter gewählt. Im Ältestenrat sind das Präsidium und alle Fraktionen vertreten. Er legt die Sitzungswochen und die Tagesordnungen fest. Der 26. Oktober ist der letzte mögliche Tag für diese erste Sitzung. Denn nach Artikel 39 des Grundgesetzes tritt der neu gewählte Bundestag spätestens 30 Tage nach der Wahl erstmals zusammen.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat alle Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. In einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" schrieb er: "Lassen Sie uns gemeinsam abstimmen – für eine starke Demokratie und eine gute Zukunft". Jede einzelne Stimme zähle. Daher bitte er alle, heute zur Wahl zu gehen. Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. Wer mitmache, werde gehört - wer hingegen nicht wähle, lasse andere für sich entscheiden. Weiter schrieb der Bundespräsident, es gehe darum, welche Richtung Deutschland in den nächsten vier Jahren nehmen solle. Als Beispiele für die Herausforderungen der Zukunft nannte Steinmeier die Corona-Pandemie, den Klimawandel, die Digitalisierung, Bildung und Pflege, innere und äußere Sicherheit sowie die europäische Zusammenarbeit.

+++ Rund 60,4 Millionen Menschen in Deutschland sind heute berechtigt, den neuen Bundestag zu wählen. Die Wahllokale sind von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie wird erwartet, dass so viele Menschen wie noch nie ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden.

+++ Der Bundeswahlleiter wird am Nachmittag den Zwischenstand zur Wahlbeteiligung bis 14:00 Uhr bekanntgeben. Der Zwischenstand werde auf Grundlage der Wahlbeteiligung in ausgewählten Wahllokalen ermittelt und beziehe sich ausschließlich auf die Stimmabgabe vor Ort am Wahlsonntag, erklärte der Bundeswahlleiter Thiel. Die abgegebenen Briewahl-Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler werden hier also nicht berücksichtigt.

Grundlage für die Prognosen um 18 Uhr sind Wählerbefragungen durch private Wahlforschungsinstitute nach der Stimmabgabe. Hochrechnungen basieren auf den Ergebnissen der öffentlichen Stimmenauszählung in Wahlbezirken.

+++ In der russischen Botschaft in Berlin soll laut Zeitungsrecherchen ein Posten gezielt mit einem Spezialisten für Desinformation besetzt worden sein. Dabei handele es sich um einen Geheimdienstmitarbeiter für die Durchsetzung Moskauer Auslandsinteressen, schreibt die "Welt am Sonntag". Die Besetzung sei in diesem Jahr "rechtzeitig zur Bundestagswahl" erfolgt. Dem Bericht zufolge wies die russische Botschaft diese Darstellung auf Anfrage als "Pseudo-Informationen" sowie einem "wilden Gemisch aus Spekulationen und Fantasien" zurück. Vielmehr sei der Mann "regelgerecht akkreditiert" worden sei.

+++ Auch die beiden letzten noch verbliebenen Klimaaktivisten im Berliner Regierungsviertel haben ihren Hungerstreik beendet. Sie teilten über Twitter mit, dass SPD-Kanzlerkandidat Scholz ein öffentliches Gespräch innerhalb der nächsten vier Wochen über einen Klimanotstand zugesagt habe. Die SPD bestätigte die Angaben. Der Hungerstreik mehrerer Aktivisten und Aktivistinnen hatte Ende August begonnen.

Der Hungerstreik von Klimaaktivisten im Berliner Regierungsviertel ist beendet. (dpa/Jörg Carstensen)

Samstag, 25. September

+++ Der Bundestagswahlkampf ist vorbei. Heute warben die Parteien noch einmal auf diversen Veranstaltungen um unentschlossene Wähler. Morgen wird dann ein neuer Bundestag gewählt. Von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends sind rund 60,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben

+++ Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock will sich bislang nicht den Kopf über eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl zerbrechen. "Ich mache bis zur letzten Minute Wahlkampf", sagte sie in Potsdam bei einem Treffen mit Bürgern. Eine echte Erneuerung gebe es nur mit starken Grünen. Sie beteilige sich nicht an den Gedankenspielen anderer.



+++ SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat seinen Wunsch nach einer Koalition mit den Grünen bekräftigt. "Das ist meine Lieblingskoalition", sagte Scholz auf seinem letzten Termin vor der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis in Potsdam. Die Regierung wolle er dann je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzen, sagte er.



+++ SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat sich bei seinem letzten Auftritt vor der Bundestagswahl zurückhaltend gegenüber einem Mitgliederentscheid seiner Partei vor der Bildung einer neuen Regierungskoalition auf Bundesebene gezeigt. Das entscheide man dann, wenn es anstehe, sagte Scholz bei einem Gespräch mit der Redaktion von MediaPioneer in Potsdam. Er reagierte damit auf den Vorschlag des stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Kühnert, der erklärt hatte, er gehe vor einer Koalitionsbildung von einem solchen Mitgliederentscheid aus.

+++ Nach Wochen im Hungerstreik ist ein Klimaaktivist in Berlin dazu übergegangen, auch nicht mehr zu trinken. Eine weitere Aktivistin will sich anschließen. Die beiden erklärten, der SPD-Politiker Scholz müsse zusichern, als wahrscheinlich nächster Bundeskanzler den Klimanotstand auszurufen. Scholz hatte dazu aufgerufen, die Aktion abzubrechen und den jungen Leuten angeboten, nach der Wahl mit ihnen ein Gespräch zu führen.

+++ Das Potenzial der unentschlossenen Wählerinnen und Wähler ist bei der anstehenden Bundestagswahl nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Karl-Rudolf Korte größer als sonst. "Es gibt nicht nur eine hohe Zahl an Wählern, die unentschlossen sind, sondern auch eine hohe Zahl an unentschlossenen Briefwählern", sagte Korte der "Welt am Sonntag". Früher hätten Briefwähler ihre Unterlagen rasch wieder zurückgeschickt - diesmal lägen sie unausgefüllt zu Hause. Diese Entwicklung mache es schwerer, eine zuverlässige Prognose zum Ausgang der Wahl abzugeben.

+++ Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen wird Angela Merkel als Bundeskanzlerin nicht vermissen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" ergab. Demnach wird sie 52 Prozent nicht fehlen, 38 Prozent der Befragten werden Merkel vermissen, der Rest war unentschieden.

+++ Der nächste Bundestag könnte nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp mehr als 900 Abgeordnete groß werden. Auf der Basis des letzten ZDF-"Politbarometers" vor der Wahl berechnete der Wissenschaftler von der Bertelsmann Stiftung eine Bandbreite von 672 bis 912 Mandaten. In einem mittleren Szenario kommt er auf 810 Abgeordnete. Derzeit zählt der Bundestag 709 Abgeordnete und ist damit schon so groß wie nie zuvor.

+++ Mehr als zwei Drittel der Deutschen halten den Bundestag mit seinen jetzt schon 709 Mitgliedern für zu groß. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 71 Prozent, dass dem Parlament zu viele Abgeordnete angehören. 11 Prozent sagten, sie halten die Anzahl der Sitze für genau richtig. Nur 3 Prozent meinten, der Bundestag müsse vergrößert werden.

Letzteres wird mit der Bundestagswahl aber voraussichtlich passieren - Grund dafür ist das deutsche Wahlsystem.

+++ Baden-Württembergs grüner Finanzminister Bayaz sieht eine von seiner Partei geforderte Vermögensteuer kritisch und zeigt sich deshalb für etwaige Koalitionsverhandlungen zu dem Thema flexibel. Die Vermögenssteuer stehe zwar im Wahlprogramm der Grünen, er persönlich sehe sie allerdings skeptisch, sagte er der "Wirtschaftswoche". Baden-Württemberg habe viele inhabergeführte Unternehmen. "Bei denen würde eine Vermögenssteuer an die Substanz gehen, das finde ich schwierig."

+++ Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf haben die Sicherheitsbehörden einem Medienbericht zufolge bislang mehr als 4.200 Straftaten registriert. Demnach handele es sich vor allem um Sachbeschädigungen, insbesondere an Wahlplakaten, meldet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Umfrage unter den Bundesländern. Auch Gewaltdelikte, Propagandadelikte und Beleidigungen seien verzeichnet worden.

+++ Einen Tag vor der Bundestagswahl werben die Parteien noch einmal um unentschlossene Wähler. So treten Unions-Kanzlerkandidat Laschet und Bundeskanzlerin Merkel zu ihrer letzten Kundgebung in Laschets Heimatstadt Aachen auf. Die FDP mit ihrem Parteichef Lindner beendet ihren bundesweiten Wahlkampf mit Kundgebungen in Köln und Düsseldorf. SPD-Kanzlerkandidat Scholz ist in seinem Wahlkreis in Potsdam unterwegs.

Weiterlesen? Alle Entwicklungen rund um die Bundestagswahl seit dem 5. August können Sie in unserem Wahlblog-Archiv Bundestagswahl 2021 nachvollziehen.