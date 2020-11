Fox News geht zunehmend auf Distanz zu Trump. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation hat den designierten US-Präsidenten Biden zu seinem Wahlsieg beglückwünscht. Bundeskanzlerin Merkel freut sich nach eigenen Worten auf die Zusammenarbeit mit Biden. Russland und China wollen ein offizielles Ergebnis abwarten, bevor sie ihm zur Wahl gratulieren. Die Entwicklungen in unserem Newsblog.

Dienstag, 10. November

+++ Der US-Fernsehsender Fox News hat die Übertragung einer Pressekonferenz mit dem Wahlkampfteam von Präsident Trump abgebrochen. Als Grund wurden unbelegte Vorwürfe des Wahlbetrugs gegenüber den Demokraten angeführt. Fox News galt in den vergangenen Jahren als der Sender, von dem Trump die meiste mediale Unterstützung erhielt. Nun stieg er aus einer Live-Übertragung aus, nachdem eine Sprecherin des Präsidenten den Demokraten unterstellte, Betrug gutzuheißen. Moderator Cavuto sagte daraufhin: Wenn sie nicht mehr Details habe, um das zu belegen, könne er die Pressekonferenz nicht mit gutem Gewissen weiter zeigen.

Trump äußerte schon im Wahlkampf immer wieder entsprechende Vorwürfe. Er erkennt den Sieg seines Herausforderers Biden nicht an und geht gerichtlich gegen das Ergebnis vor. Erst am Samstag hatten mehrere andere US-Sender die Übertragung einer Erklärung Trumps abgebrochen, nachdem er den Demokraten ohne Belege Betrugsvorwürfe gemacht hatte.

+++ Auf den US-Präsidenten könnten nach dem Ende der Amtszeit viele rechtliche Probleme zukommen. Daher spekulieren US-Medien schon länger über die Frage: Will Donald Trump sich selbst begnadigen? Wir haben die Fakten überprüft und alles Wichtige für Sie zusammengetragen. Die Kurzversion: Die Möglichkeit besteht, Trump kann sich aber nicht vor jeglicher Strafverfolgung schützen.

Montag, 9. November

+++ Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat in einer Rede betont, dass Präsident Trump das Recht habe, "Unregelmäßigkeiten" bei der Wahl untersuchen zu lassen. Er erkannte den Demokraten Biden zudem nicht als "president elect" an.

+++ US-Präsident Trump hat Verteidigungsminister Esper entlassen. Das Amt soll amtierend Christopher Miller übernehmen, schrieb Trump auf Twitter. Miller war bisher Direktor des Nationalen Antiterror-Zentrums.

US-Präsident Donald Trump (Mitte) während einer Sitzung des Kabinetts. Links neben ihm: Verteidigungsminister Mark Esper. Zu seiner Rechten: General Mark A. Milley. (dpa/Consolidated News Photos/Ron Sachs)

+++ Der desiginierte US-Präsident Biden sieht auf die Bürger seines Landes eine harte Zeit in der Corona-Pandemie zukommen. In seinem Heimatort Wilmington in Delaware sagte Biden, es stehe mit Blick auf die Virusverbreitung ein "sehr dunkler Winter" bevor. Sobald er am 20. Januar im Amt vereidigt sei, werde er keine Mühen im Kampf gegen die Pandemie scheuen.+++

+++ Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, hat den designierten US-Präsidenten Joe Biden zu seinem Wahlsieg beglückwünscht. Er gratuliere ihm und der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris, sagte Tedros bei der Jahrestagung der WHO-Mitgliedsstaaten. US-Präsident Donald Trump hatte den Austritt der USA aus der WHO erklärt. Er wirft der Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter dem Einfluß Chinas zu stehen. Biden will die Entscheidung rückgängig machen und mit der WHO weiter zusammenarbeiten.+++

+++ Donald Trump ist weiter nicht bereit, den Wahlsieg Joe Bidens anzuerkennen. In den vergangenen Stunden teilte er über Twitter eine Reihe von Videos, in denen seine Darstellung des Wahlbetrugs Unterstützung erfährt. Nach Informationen von "Fox News" plant er Großkundgebungen in mehreren US-Bundesstaaten, um die Anhänger zu mobilisieren und Spenden für Anwaltskosten einzutreiben. CNN berichtet, im engeren Kreis um den Präsidenten gebe es zwei Lager: Seine Söhne Eric und Donals jr. rieten dem Vater dazu, nicht aufzugeben. First Lady Melania Trump und Schwiegersohn Jared Kushner, der auch als Berater im Weißen Haus fungiert, meinten dagegen, der Präsident solle die Niederlage akzeptieren.+++

+++ Erstes Corona-Briefing, neue Website und ein Corona-Krisenstab: Nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl hat der Demokrat Biden mit der Vorbereitung seiner Amtsübernahme begonnen. Er und seine künftige Vize-Präsidentin Harris benannten auf einer neuen Website (BuildBackBetter.com) ihre Prioritäten: den Kampf gegen Covid-19, die wirtschaftliche Erholung und die Bekämpfung von Rassismus und dem Klimawandel. Für die Übergangszeit bis zur geplanten Amtsübernahme im Januar starteten Biden und Harris das Twitterkonto @Transition46.

+++ Der designierte US-Präsident Biden hat seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgestellt. Das Gremium solle dabei helfen, die Anti-Corona-Maßnahmen der neuen Regierung zu gestalten, erklärte Biden in einer Pressemitteilung. Dabei gehe es vor allem darum, die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen zu fördern und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen. Die meisten Experten des neuen Gremiums hatten schon frühere US-Regierungen beraten.

+++ Die österreichische Zeitung "Der Standard" sieht Donald Trump noch nicht endgültig geschlagen. Die "New York Times" nennt Joe Bidens Wahlsieg den Beginn "einer dritten Amtszeit von Barack Obama". Und Huanqiu Shibao aus Peking überlegt, was die Wahl für den Systemwettberwerb der beiden Supermächte bedeutet. Diese und andere Kommentare aus der Welt finden Sie in unserer "Internationalen Presseschau".+++

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat dem gewählten US-Präsidenten Biden gratuliert und dabei gleich ein Problem in den deutsch-amerikanischen Beziehungen angesprochen: die deutschen Verteidigungsausgaben. "Wir wissen, dass wir mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen", sagte Merkel in Berlin. Man sei aber auch schon auf einem guten Weg. Präsident Trump hatte mehrfach kritisiert, dass die Bundesregierung zu wenig für Verteidigung ausgebe. Merkel betonte, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit Biden und seiner gewählten Vize-Präsidentin Harris freue. Die USA und Deutschland als Teil der EU müssten zusammenstehen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen - etwa die Corona-Krise, die Erderwärmung und den internationalen Terrorismus.

Heute früh hatten sich bereits Bundesaußenminister Maas und Bundeswirtschaftsminister Altmaier geäußert und ihre Hoffnung auf eine wieder engere Zusammenarbeit mit den USA zum Ausdruck gebracht.

+++ Russland und China haben mit Zurückhaltung auf die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten reagiert. Der Kreml in Moskau erklärte, man werde das offizielle Ergebnis abwarten. Präsident Putin habe wiederholt erklärt, er werde mit jedem etwaigen Führer der USA zusammenzuarbeiten. In Peking wiederum hieß es, man habe zur Kenntnis genommen, dass Biden den Wahlsieg erklärt habe. Das Ergebnis werde nach den Gesetzen und Verfahren der USA bestimmt. Glückwünsche wie aus anderen Ländern blieben in beiden Fällen aus.

+++ In Washington verzögert sich die Vorbereitung für den Machtwechsel im Weißen Haus. Wie die "Washington Post" berichtet, wird dem Biden-Übergangsteam der Zugang zu US-Behörden verweigert. Das dafür notwendige Schreiben der für Regierungsgebäude zuständigen Behörde sei noch nicht erteilt worden.

+++ Nach der Corona-Infektion des Stabschefs des Weißen Hauses, Meadows, verschärft sich die Kritik an einer Party von US-Präsident Trump mit mehr als hundert Anhängern in der Nacht nach der Präsidentschaftswahl. Teilnehmer waren vor der Veranstaltung zwar auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet worden. Mindestabstand wurde aber nicht gehalten, Schutzmasken wurden kaum getragen, wie auf Bildern zu sehen war. Teilnehmer berichtet, dass sie von Meadows' Infektion aus den Medien erfahren hätten. Von den Behörden seien sie ein mögliches Gesundheitsrisiko nicht informiert worden.

+++ Bundeskanzlerin Merkel will sich heute Vormittag in Berlin zum Ausgang der Präsidentschaftswahl äußern. Sie gratulierte Biden schon am Wochenende per Twitter und bot eine enge Zusammenarbeit an.

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich nach der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten optimistisch zur künftigen Entwicklung der internationalen Handelsbeziehungen geäußert. Er gehe davon aus, dass es eine Rückkehr zu einem stärker multilateralen Ansatz und weniger einseitige Entscheidungen geben werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio).

+++ Außenminister Maas hat darauf verwiesen, dass viele Probleme nur durch eine internationale Zusammenarbeit bewältigt werden könnten. Dazu zählten etwa Corona-Pandemie, der Klimawandel oder auch die Migration, sagte Maas ebenfalls im Deutschlandfunk. Anders als Trump sei Biden ein überzeugter Multilateralist. Deswegen hoffe er auf mehr Miteinander im Verhältnis zu den USA.

+++ In Erwartung weniger regulatorischer Änderungen und neuer fiskalischen Anreize unter dem zukünftigen US-Präsidenten Biden sind die asiatischen Anleger in Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent höher bei 24.959 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 1682 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte in der Hoffnung auf bessere Handelsbeziehungen zwischen China und den USA unter Biden um 2,2 Prozent zu.

Sonntag, 8. November

+++ Der ehemalige Präsident George W. Bush - ein Republikaner - spricht von einer "grundsätzlich fairen Wahl", deren Integrität gewahrt werde und deren Ergebnis "klar" sei. Er habe Biden angerufen und ihm zum Sieg gratuliert, erklärt Bush. Zugleich verwies Bush darauf, dass Amtsinhaber Trump dennoch das Recht habe, Neuauszählungen zu beantragen und juristische Schritte zu ergreifen.

+++ Der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl ermöglicht aus Sicht von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow die Rettung des letzten großen Abrüstungsvertrags zwischen Moskau und Washington. Biden sei ein aufrichtiger Mensch, der einen vernünftigen Weg gehe, sagte der frühere sowjetische Präsident der Agentur Interfax. "Jetzt wird es leichter", sagte der 89-Jährige angesichts der bisher kaum erfolgreichen Versuche, den New-Start-Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen zu verlängern.

+++ Der ungarische Ministerpräsident Orban hat Biden zum Erfolg gratuliert. Dies bestätigte ein Sprecher Orbans gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur MTI. "Zur Bewältigung Ihrer außerordentlich verantwortungsvollen Aufgaben wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und fortwährende Erfolge", zitierte der Sprecher aus dem Brief.

+++ Der Kronprinz Abu Dhabis und faktische Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, hat Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Unsere aufrichtigen Wünsche für weitere Entwicklung und Wohlstand für das amerikanische Volk", schrieb er bei Twitter. Die Emirate zählen zu den wichtigsten Verbündeten der USA im arabischen Raum.

Auch aus Jordanien kamen Glückwünsche. König Abdullah II. teilte auf Twitter mit: "Ich freue mich, die solide historische Partnerschaft zwischen Jordanien und den Vereinigten Staaten weiter voranzutreiben im Interesse unserer gemeinsamen Ziele von Frieden, Stabilität und Wohlstand." Jordanien ist ebenfalls wichtiger Partner der USA, dort sind mehr als 3000 US-Soldaten stationiert.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Chancen des Siegs Bidens für eine Erneuerung der Beziehungen zu den USA zu nutzen. "In den für uns wirklich existenziellen Fragen könnte der Unterschied zwischen den schwierigen, ja zerstörerischen letzten vier Jahren und dem, was die kommenden vier Jahre an Chancen bieten, kaum größer sein", schreibt er in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Vieles sei beschädigt, aber noch nicht zerstört.

+++ Irans Präsident Ruhani fordert von der neuen US-Regierung eine Wiedergutmachung von Trumps Fehlern. "Trumps Schaden anrichtende Politik wurde vom amerikanischen Volk abgelehnt. Die nächste US-Regierung sollte die Gelegenheit nutzen und die Fehler aus der Vergangenheit wieder gutmachen", wird Ruhani von iranischen Staatsmedien zitiert.

Trump war 2018 aus dem Wiener Atomabkommen ausgestiegen, das dafür sorgen sollte, dass Iran sein Atomprogramm nur mit einem niedrigen Urananreicherungsgrad zu zivilen Zwecken nutzt und keine Atombombe bauen kann. Er hatte zudem neue Sanktionen gegen das Land verhängt.

+++ Einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge soll Trumps Schwiegersohn und Sonderberater Jared Kushner dem amtierenden US-Präsidenten empfohlen haben, die Wahl von Joe Biden anzuerkennen. Der Sender bezieht sich dabei auf zwei nicht namentlich genannte Quellen.

+++ Joe Bidens Wahlsieg in den USA könnte gut für das Weltklima sein. Dieser Meinung sind die Forschenden des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. "Joe Biden und Kamala Harris können sich jetzt wirklich dafür einsetzen, dass die ganze Welt auf einen unaufhaltsamen Weg Richtung Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gebracht wird", sagte der Co-Chef des Instituts Johan Rockström.

Ölförderung in Kalifornien (www.imago-images.de)

+++ Bundestagspräsident Schäuble hat die US-Republikaner aufgerufen, dafür zu sorgen, dass Präsident Trump seine Wahlniederlage akzeptiert. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", es müssten genügend Republikaner da sein, die ihm sagten, dass es vorbei sei. Schäuble zeigte sich besorgt wegen der angespannten Stimmung in den USA. Es sei die Verantwortung der Politiker, mäßigend auf die eigenen Anhänger einzuwirken. Trump wirft der Bundestagspräsident vor, die Konflikte stattdessen anzuheizen.

+++ Ungewohnte Töne bei der Zeitung "New York Post": Die Kommentatoren schreiben, dass Präsident Trump viel für das Land getan habe - er aber mit dem Verschwörungsmärchen von der "gestohlenen Wahl" aufhören müsse, wenn er seine eigene Stimme nicht "marginalisieren" wolle. Zugleich veröffentlichte die Zeitung einen positiven Artikel über den neu gewählten Präsidenten Joe Biden mit dem Titel "It's Joe Time". Noch vor kurzem hatte die "New York Post" einen viel kritisierten Artikel über Bidens Sohn Hunter veröffentlicht, der auf fragwürdigen Quellen basierte. Die Zeitung gehört Medien-Mogul Rupert Murdoch, dem auch das TV-Netzwerk Fox gehört.

+++ Israels Ministerpräsident Netanjahu hat dem gewählten US-Präsidenten Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert und sich zugleich bei Präsident Trump bedankt. Netanjahu schrieb auf Twitter, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung, um die besondere Beziehung der beiden Länder weiter auszubauen. Er kenne Biden als guten Freund Israels.

+++ Palästinenserpräsident Abbas gratulierte Biden ebenfalls. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, heißt es in einer Mitteilung aus Ramallah. Die Palästinenser hatten aufgrund von Trumps Nahost-Politik den Kontakt zum Weißen Haus abgebrochen.

+++ Bundesfinanzminister Scholz hält den knappen Wahlausgang in den USA für eine Warnung an Deutschland. Er zeige, wohin es führen könne, wenn sich eine Gesellschaft spalten lasse, schreibt der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". In Deutschland sei wie in den USA zu beobachten, dass sich manche wie Bürgerinnen oder Bürger zweiter Klasse fühlten. Das Gemeinwesen könne aber nur dann auf Dauer gut funktionieren, wenn alle es als ihre gemeinsame Angelegenheit begriffen – vom Kellner über die Feuerwehrfrau und Theaterdirektorin bis hin zum Facharbeiter am Fließband von VW, führte Scholz aus.

+++ Bei den Protesten von Trump-Anhängern kommt es vereinzelt zu Tätlichkeiten. Die "New York Times" berichtet von Rangeleien, Schlägereien und dem Einsatz von Pfefferspray. Unter die Demonstrierenden hätten sich auch Mitglieder der "Proud Boys" gesmischt, einer rechtsradikalen Gruppierung. Sie waren in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt, nachdem Trump im ersten TV-Duell mit Biden in Richtung der "Proud Boys" gesagt hatte, sie sollten sich zurückhalten und bereithalten ("stand back and stand by").

+++ Die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich mit einer Rede an die Anhänger und die US-Bevölkerung gewandt. Sie sagte, Amerikas Demokratie sei nicht garantiert. Sie sei nur so stark wie der Wille der Bürgerinnen und Bürger, für sie zu kämpfen, sie zu beschützen und sie nicht als gegeben hinzunehmen. Harris bedankte sich dafür, dass so viele Menschen wie noch nie an die Wahlurnen gegangen seien, um ihrer Stimme Ausdruck zu verleihen. Sie hätten für Hoffnung, Einheit, Anstand, Wissenschaft und Wahrheit gestimmt. Sie bedankte sich auch bei schwarzen, weißen, asiatischen und hispanischen Frauen, die zuvor den Weg für ihren eigenen Erfolg geebnet hätten. Harris, die indischer und jamaikanischer Abstammung ist, fügte hinzu, sie werde zwar die erste Frau sein, die zur Vizepräsidentin in den USA gewählt wurde, sie werde aber nicht die letzte sein.

Der designierte Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Biden, und seine Vize-Kandidatin Harris (AFP / Olivier DOULIERY)

+++ Der gewählte US-Präsident Biden hat in seiner Heimat Wilmington im Bundesstaat Delaware seine Siegesrede gehalten. Unter lautstarken Jubelrufen seiner Anhänger von der Demokratischen Partei sagte er, die Wählerinnen und Wähler hätten ihm mit 74 Millionen Stimmen einen klaren und überzeugenden Wahlsieg gegeben. Er verspreche, ein Präsident zu sein, der vereine und nicht spalte. Biden bot eine parteiübergreifende Zusammenarbeit an. An die Trump-Anhänger gewandt bat er: "Lasst uns eineinander eine Chance gegeben."

Biden betonte darüber hinaus, er wolle dazu beitragen, dass Amerika wieder weltweit respektiert werde. Wörtlich sagte der 77-Jährige: "Lasst uns diese düstere Ära der Dämonisierung hier und jetzt zu Ende gehen lassen." Sein Kabinett wird nach seinen Worten so bunt werden, wie die USA es sind. Mit Blick auf politische Vorhaben führte Biden aus, zu seinem Mandat gehöre die Bekämpfung des Klimawandels und des strukturellen Rassismus im Land. Bereits kommende Woche werde er eine Gruppe von Wissenschaftlern und Experten zusammenstellen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.

+++ Aus aller Welt erreichten Biden unterdessen Glückwünsche von Staats- und Regierungschefs und anderen hochrangigen Politikern und Politikerinnen. Einzelne äußerten sich aber auch zurückhaltend. Mexikos Präsident Lopez Obrador will erst die Gerichtsverfahren abwarten, bevor er Biden gratuliert.

+++ Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat dem US-amerikanischen Volk zur Präsidentschaftswahl und zugleich Joe Biden und Kamala Harris zu ihrem Sieg gratuliert. "Venezuela, das Heimatland des Befreiers Simon Bolivar, wird immer offen sein für Dialog und Verständigung mit dem Volk und der Regierung der Vereinigten Staaten", schrieb der autoritär regierende Maduro auf Twitter. In der Generaldebatte der UN-Vollversammlung im September hatte Maduro die USA noch als Gefahr für den Weltfrieden bezeichnet.

Junge Menschen in Houston nach der Verkündung des Wahlsiegers (Jon Shapley/Houston Chronicle via AP)

+++ Nachdem der Nachrichtensender CNN den demokratischen Herausforderer Joe Biden am Samstag zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt hatte, brach nach nur wenigen Sekunden in New York Jubel aus. Auf den Straßen und aus den Fenstern ihrer Wohnungen heraus klatschten, schrien und jubelten die Menschen. Radfahrer klingelten, Autofahrer hupten. Wenig später zog es tausende Menschen auf die Straßen der Metropole - mit Plakaten, US-Flaggen, Sektflaschen, Blumen und Musikinstrumenten.