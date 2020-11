Der kommissarische US-Verteidigungsminister Christopher Miller deutet einen beschleunigten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und dem Nahen Osten an. US-Präsident Trump hat erstmals erkennen lassen, dass er bereit sein könnte, sein Amt an den Wahlsieger Biden abzutreten. Mehrere Staatsanwälte in den USA widersetzen sich den Bestrebungen der Regierung, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl überprüfen zu lassen. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 14. November

+++ Der kommissarische US-Verteidigungsminister Miller hat einen beschleunigten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und dem Nahen Osten angedeutet. "Es ist jetzt Zeit, nach Hause zu kommen", erklärte Christopher Miller in seiner ersten Botschaft an die US-Streitkräfte. Miller war zwei Tage nach der Wahlniederlage von US-Präsident Trump zum geschäftsführenden Verteidigungsminister ernannt worden. "Alle Kriege müssen enden" und "viele sind des Krieges überdrüssig - ich bin einer von ihnen", betonte Miller in der Mitteilung, die auf der Website des Verteidigungsministeriums veröffentlicht wurde. Die konkrete Verlegung von US-Truppen erwähnte Miller nicht.

+++ Der von US-Präsident Trump angekündigte Besuch bei einer Demonstration seiner Anhänger in Washington hat sich auf eine Runde im gepanzerten Fahrzeug beschränkt. Auf Videos war zu sehen, wie Trump aus dem Wagen winkte. Die auf dem Freedom Plaza versammelten Trump-Fans riefen "Vier Jahre mehr!".

+++ Die frühere Präsidentin der US-Notenbank Janet Yellen ist nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg ist als künftige Finanzministerin unter dem gewählten Staatspräsidenten Joe Biden im Gespräch. Es gebe weitere Bewerber, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Wegen ihrer möglichen neuen Rolle habe Yellen aber Auftritte als Rednerin abgesagt. Yellen stand als Notenbankpräsidentin von 2014 bis 2018 für eine lockere Geldpolitik.

Die damalige Präsidentin der US-Notenbank Federal Reserve, Janet Yellen, im Dezember 2017 bei einem Auftritt in Washington (AFP/Brendan Smialowski )

+++ US-Präsident Trump hat sich zum ersten Mal seit der Bekanntgabe des Wahlsiegs des Demokraten Biden öffentlich geäußert. Dabei ließ er leise Zweifel daran erkennen, ob er im Weißen Haus bleiben wird. Im Rosengarten des Weißen Hauses sagte Trump mit Bezug auf die Corona-Pandemie, mit seiner Regierung werde es keinen landesweiten Lockdown geben. Dabei deutete Trump an, dass er es doch für möglich hält, die Macht im Land an den Sieger der Präsidentschaftswahl, Biden, abzugeben. Bisher hatte Trump entgegen der Auszählungsergebnisse darauf beharrt, die Wahl gewonnen zu haben und dies vor Gericht durchsetzen zu wollen. Nun sagte er wörtlich, "wer weiß, welche Regierung es sein wird".

+++ Mehrere Staatsanwälte in den USA widersetzen sich den Bestrebungen der Regierung, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl überprüfen zu lassen. Justizminister Barr hatte Untersuchungen in einem Memorandum ausdrücklich gestattet. In einem gemeinsamen Brief weisen 16 Staatsanwälte dieses Memorandum nun mit der Begründung zurück, dass es nicht auf Fakten basiere. Mehreren Medien liegt das Schreiben vor. Die Staatsanwälte stellen sich damit auch gegen Präsident Trump. Dieser hatte nach der Abstimmung am 3. November mehrfach behauptet, dass die Wahl manipuliert worden sei. Beweise legte er nicht vor - und nach Angaben mehrerer US-Behörden gibt es auch keine.

Freitag, 13. November

+++ Der neu gewählte Präsident Biden hat nach Vorhersagen von Fernsehsendern bei der US-Wahl 306 Wahlleute gewonnen - deutlich mehr als die erforderlichen 270. Die Sender CNN, NBC und CBS prognostizierten, dass Biden Georgia gewonnen habe, der republikanische Amtsinhaber Trump dafür den Bundesstaat North Carolina. Das waren die letzten beiden Bundesstaaten, in denen noch kein Sieger ausgerufen worden war.

+++ Um ihre Mehrheit im Senat zu sichern, investieren die Republikaner mindestens 20 Millionen Dollar in den Wahlkampf in Georgia. Mit dem Geld würden mehr als 600 Mitarbeiter in dem Bundesstaat finanziert, teilte das Republican National Committee (RNC) mit. Für die Republikaner treten Kelly Loeffler und David Perdue an, für die Demokraten Raphael Warnock und Jon Ossoff.

Würden die Demokraten zwei weitere Sitze im Senat erlangen, hätten beide Parteien je 50 Sitze - bei Pattsituationen würde dann die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris entscheiden. Ob es dazu kommt, wird die Stichwahl über zwei Senatoren in Georgia am 5. Januar zeigen.

+++ Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, gibt Sozialen Medien eine Mitschuld an der Verbreitung von Falschinformationen zur US-Präsidentenwahl. Bei einer Pressekonferenz sagte die Demokratin in Washington, Facebook sei die ganze Zeit über Teil des Problems gewesen. Sie sei kein großer Fan der Plattform: Soziale Medien seien ein Segen, aber auch ein zweischneidiges Schwert mit Blick auf die demokratische Verbreitung von Informationen. Sie hoffe, dass die Betreiber der Plattformen Verantwortung übernehmen, sagte Pelosi.

In den sozialen Netzwerken und auf Online-Plattformen wurden während der Auszählung der Präsidentschaftswahl zahlreiche Falschmeldungen verbreitet.

Die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (AP / dpa / Carolyn Kaster)

+++ Zehn Tage nach der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten hat nun auch China dem demokratischen Politiker Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert. Man respektiere die Entscheidung des amerikanischen Volkes und beglückwünsche Biden und die designierte Vizepräsidentin Harris, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Trotz der unbelegten Betrugsvorwürfe von Amtsinhaber Trump haben bereits zahlreiche Regierungschefs aus aller Welt Biden als Sieger anerkannt. Neben China hatte sich auch Russland noch nicht zum Wahlausgang in den USA geäußert.

+++ Der gewählte US-Präsident Biden hat weiteren Prognosen zufolge bei der Wahl im traditionell republikanisch geprägten Bundesstaat Arizona gewonnen. Die Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender Fox News hatten ihn bereits vergangene Woche in der Wahlnacht zum Sieger in dem Bundesstaat erklärt. Nun zogen die Sender NBC, CBS und CNN nach.

In dem Staat im Südwesten der USA ging es um elf Wahlleute. Biden hat damit bereits 290 Stimmen für die Wahlversammlung im Dezember gesammelt. Für einen Wahlsieg reichen 270 dieser Wahlleute. Der bei der Wahl unterlegene Präsident Trump steht derzeit bei 217 Wahlleuten.

+++ Hochrangige Repräsentanten von US-Behörden sehen keinerlei Belege für Betrug oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl. Die Abstimmung am 3. November sei die sicherste der amerikanischen Geschichte gewesen, heißt es in einer Mitteilung, die unter anderen von Vertretern der Cybersicherheitsagentur des Heimatschutzministeriums sowie der Vereinigungen der Wahlleiter der Bundesstaaten herausgegeben wurde.

+++ Der frühere US-Präsident Obama hat sich besorgt geäußert, weil zahlreiche republikanische Politiker unbegründete Anschuldigungen des Wahlbetrugs akzeptierten. Dass Vertreter der Partei die Vorwürfe von Präsident Donald Trump mittrügen, sei gefährlich, sagte Obama in einem Interview von "CBS News". Die falschen Anschuldigungen seien "ein weiterer Schritt der Delegitimierung, nicht nur der kommenden Biden-Regierung, sondern der Demokratie insgesamt, sagte Obama. Für die USA sei dies ein "gefährlicher Weg".

Donnerstag, 12. November

+++ Führende Demokraten im US-Kongress haben die Republikaner aufgerufen, die Wahlniederlage von Präsident Trump anzuerkennen und sich auf den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu konzentrieren. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sagte, es sei, als ob das Haus abbrenne und die Republikaner sich weigerten, Wasser darauf zu schütten. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Schumer, sagte, die Klagen Trumps gegen das Wahlergebnis hätten vor Gericht nicht die geringste Chance. Die Republikaner verbreiteten Verschwörungstheorien, statt daran zu arbeiten, den gemeinsamen Feind Covid-19 zu bekämpfen. Sie leugneten die Realität und vergifteten den Brunnen der Demokratie, so Schumer.

+++ Amtsinhaber Trump hat im Bundesstaat Alaska die Mehrheit gesichert. Das ändert jedoch nichts am Gesamt-Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers Biden. Im konservativen Alaska führt Trump laut Prognosen von Fernsehsendern uneinholbar und erhält damit drei weitere Stimmen für die Versammlung der Wahlleute. Er kommt damit auf 217. Biden hat mit 279 Stimmen die nötige Mehrheit von 270 bereits deutlich überschritten.

+++ US-Präsident Donald Trump und sein Team tun viel dafür, um die Machtübergabe an den designierten Nachfolger Biden zu behindern und zu verzögern. Nach Einschätzung des US-Verfassungsjuristen Gerhard Casper kann das durchaus noch bis zur Amtsübergabe am 20. Januar 2021 dauern und noch eine Reihe von Unannehmlichkeiten mit sich bringen.

+++ Joe Biden hat den Demokraten Ron Klain zu seinem Stabschef ernannt. Klain arbeitete erstmals 1989 für Biden und gilt seither als enger Vertrauter des zukünftigen US-Präsidenten. Es wird erwartet, dass Klain eine Schlüsselfunktion in Bidens Kampf gegen das Coronavirus zukommt: der zukünftige Stabschef übte offen Kritik am Umgang des US-Präsidenten Trump mit der Pandemie.

Mittwoch, 11. November

+++ "Meine Regierung wird wie Amerika aussehen." Das hat Joe Biden versprochen, und erwartet wird nun, dass sein Kabinett unter dem Motto Vielfalt ("Diversity") stehen wird. Stichwort: Frauen, Stichwort: Schwarze. Die Ministerriege unter dem abgewählten Präsidenten Trump ist so homogen weiß und männlich wie seit Jahrzehnten nicht. Wie könnte das Kabinett von Joe Biden aussehen? Wir haben eine Liste möglicher Kandidatinnen und Kandidaten zusammengestellt.

Tammy Duckworth könnte die erste Frau an der Spitze des Pentagons werden. (EPA)

+++ Der US-Bundesstaat Georgia wird alle bei der Präsidentenwahl abgegebenen Stimmen neu per Hand auszählen. Das gab der zuständige Staatssekretär Brad Raffensperger am Mittwoch bekannt. Das sei die richtige Entscheidung angesichts des knappen Abstands zwischen Präsident Trump und Herausforderer Biden, sagte er. Georgia ist nicht entscheidend für den Wahlsieg Bidens. Der Bundesstaat Pennsylvania hob ihn bereits über die Schwelle der nötigen 270 Wahlleute. Georgia mit 16 Wahlleuten könnte Bidens Erfolg höchstens noch zementieren - oder eine Rolle spielen, wenn es den Trump-Anwälten gelingen sollte, die Ergebnisse in anderen Bundesstaaten zu kippen. Die Chancen darauf werden von US-Rechtsexperten allerdings als sehr gering eingeschätzt. Biden führt in Georgia mit einem Abstand von 14.111 Stimmen, sagte Raffensperger. Das ist vielfach mehr als die Differenz bei früheren Neuauszählungen. In Georgia wurden rund fünf Millionen Stimmen abgegeben. Biden wäre der erste Demokrat seit Bill Clinton 1992, der in Georgia bei einer Präsidentenwahl gewinnt.

+++ US-Präsident Trump hat sich nach Prognosen von Fernsehsendern die Mehrheit im Bundesstaat Alaska gesichert. Das ging aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage der bisherigen Stimmauszählungen und Wählerbefragungen hervor. Insgesamt steht der demokratische Kandidat Joe Biden als Wahlsieger fest, mit 279 Stimmen für die Wahlversammlung im Dezember. Für die Mehrheit reichen 270 dieser Wahlleute. Bei Auszählung von etwa 71 Prozent der Stimmen in Alaska führte Trump mit einem Anteil von 56,9 Prozent vor Biden mit 39,1 Prozent. Alaska gilt als sichere Bastion der Republikaner. Die drei Wahlleute des dünn besiedelten Staates am nordwestlichsten Rand der USA gingen bereits 2016 mit einer deutlichen Mehrheit an Trump. Auch alle Umfragen sahen den Republikaner erneut in Führung.

+++ Um den Vorwürfen von US-Präsident Trump nachzugehen, er sei um den Wahlsieg betrogen worden, hat die New York Times in allen Bundesstaaten nachgefragt. Die Verantwortlichen - sowohl von demokratischer als auch von republikanischer Seite - gaben dabei zu Protokoll, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Betrug oder andere Unregelmäßigkeiten eine Rolle für den Ausgang der Präsidentschaftswahl gespielt hätten. Der Secretary of State von Kansas, der Republikaner Scott Schwab, erklärte der Zeitung zufolge, man sei sehr zufrieden damit, wie die Wahl verlaufen sei. Aus anderen Bundesstaaten liegen der New York Times ähnliche Zitate vor. Einige, so heißt es in dem Bericht, meldeten kleinere Probleme, die bei allen Wahlen vorkämen.

+++ Irans Präsident Ruhani hat dem künftigen US-Präsidenten Biden Zusammenarbeit angeboten. Ziel sei es, die Last der amerikanischen Sanktionen von den Schultern des iranischen Volkes zu nehmen, sagte Ruhani im staatlichen Fernsehen. Dafür sei sein Land zu Verhandlungen bereit. Bedingung sei jedoch die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Atomabkommen von 2015. Zudem müssten die vom amtierenden Präsidenten Trump verhängten Strafmaßnahmen aufgehoben werden.

+++ Im Rennen um die politische Mehrheit im US-Senat haben die Republikaner von Präsident Trump einen Teilerfolg errungen. Im Bundesstaat North Carolina wurde der republikanische Senator Tillis im Amt bestätigt. Damit hat die Partei bei den parallel zur Präsidentschaftswahl abgehaltenen Kongresswahlen bislang 49 der 100 Sitze im Senat gewonnen. Die Demokraten stehen bei 48 Sitzen. Offen ist noch die künftige Besetzung eines im Bundesstaat Alaska zu vergebenden Senatssitzes sowie der zwei Sitze Georgias. Sollten die Republikaner ihre Dominanz in der Kongresskammer verteidigen, könnten sie Gesetzesvorhaben eines Präsidenten Biden und des demokratisch dominierten Repräsentantenhauses blockieren. Auch Nominierungen für Regierungs- und Richterposten bedürfen der Zustimmung des Senats.

+++ Der brasilianische Staatschef Bolsonaro hat dem neugewählten US-Präsidenten Biden mit einem harten Konflikt um die Klimapolitik gedroht. Zu Äußerungen Bidens, der im Wahlkampf die rasch fortschreitende Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes angeprangert hatte, sagte Bolsonaro, "allein mit der Diplomatie" ließen sich solche Konflikte nicht bewältigen. Dazu werde auch "Pulver" gebraucht. Was er damit konkret meinte, führte der ultrarechte Staatschef nicht aus. Im Vorfeld der US-Wahl hatte der brasilianische Präsident offen seine Hoffnung auf einen Sieg Trumps bekundet. Die Äußerungen Bidens, der Brasilien wegen der Vernichtung des Amazonaswaldes mit wirtschaftlichen Sanktionen gedroht hatte, nannte Bolsonaro "katastrophal und unnötig".

Brandrodung in Regenwald Brasiliens (picture alliance / WILDLIFE / M.Edwards)

+++ In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus noch einmal deutlich zugenommen. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte, wurden binnen 24 Stunden knapp 202.000 neue Ansteckungsfälle registriert. Der bisherige Höchststand hatte am vergangenen Samstag bei rund 127.000 Fällen gelegen. Der jetzige Anstieg ist allerdings zum Teil auf die verspätete Übermittlung von Daten am vergangenen Wochenende zurückzuführen. Der designierte Präsident Biden hat die Bekämpfung der Krise zu einer seiner dringlichsten Aufgaben erklärt.

+++ US-Präsident Trump geht weiter mit juristischen Schritten gegen das Ergebnis der Wahl vor. Wie seine Anwälte mitteilten, wollen sie mit einer Klage die offizielle Bestätigung des Endergebnisses im Bundesstaat Michigan verzögern. Dieses solle erst veröffentlicht werden dürfen, wenn die Rechtmäßigkeit der dortigen Wahl eindeutig belegt sei. In Michigan hatte der Demokrat Biden gewonnen. Es ist bereits der zweite Versuch des Präsidenten, juristisch gegen die dortige Wahl vorzugehen. Bislang gibt es allerdings keinerlei Belege für massive Wahlfälschungen in den Bundesstaaten. Wie Trump negierte auch Außenminister Pompeo den Sieg Bidens bei der US-Wahl. Er sagte, es werde in seinem Ressort eine reibungslose Übergabe geben - und zwar an eine zweite Trump-Regierung.

+++ Nach der Entlassung von US-Verteidigungsminister Esper hat es weitere Wechsel in führenden Positionen des Pentagon gegeben. Es schieden auch Stabschefin Stewart und die hochrangigen Mitarbeiter Anderson und Kernan aus ihren Ämtern. Dies teilte das Ministerium mit. Ob die drei zurücktraten oder entlassen wurden, war zunächst unklar. Sie werden durch Gefolgsleute Trumps ersetzt, darunter der ehemalige Brigadegeneral Tata, der wegen islamfeindlicher Tweets und der Verbreitung von Verschwörungstheorien umstritten ist.

Dienstag, 10. November

+++ Der designierte US-Präsident Biden will seine Vorbereitungen zur Amtsübernahme ungeachtet der Widerstände von Präsident Trump fortsetzen. In einer Pressekonferenz in Wilmington im Bundesstaat Delaware sagte Biden, nichts werde den Fortschritt seiner Arbeit stoppen. Dass Trump sich weigere, eine Wahlniederlage einzugestehen, sei - so wörtlich - "eine Peinlichkeit". Zuvor hatte die "Washington Post" berichtet, Trump habe hochrangige Regierungsmitarbeiter angewiesen, nicht mit dem Übergangsteam Bidens zusammenzuarbeiten.

+++ Der Oberste Gerichtshof der USA verhandelte heute über das sogenannte "Obamacare"-Gesetz. Bleiben zwei der konservativen Richter bei ihrer bisherigen Haltung, würde eine Mehrheit für den Erhalt von "Obamacare" zusammenkommen. Ein Urteil wird im kommenden Jahr erwartet.

+++ Bundeskanzlerin Merkel und der designierte US-Präsident Biden haben zum ersten Mal seit dessen Wahlsieg miteinander telefoniert. Regierungssprecher Seibert teilte mit, Merkel habe ihm und der Vizepräsidentschafts-Kandidatin Harris nochmals zum Erfolg gratuliert. Zudem habe die Kanzlerin "den Wunsch nach einer engen und vertrauensvollen künftigen Zusammenarbeit" zum Ausdruck gebracht. Frankreichs Präsident Macron telefonierte ebenfalls mit Biden. Der Elysee-Palast in Paris erklärte anschließend, Macron habe Biden eine Zusammenarbeit in der Klima- und Gesundheitspolitik sowie in der Terrorismusbekämpfung angeboten. Der britische Premierminister Johnson lud Biden telefonisch zur Weltklimakonferenz ein, die im kommenden Jahr in Glasgow stattfindet.

+++ Auch eine Woche nach den US-Wahlen werden immer noch Stimmen ausgezählt. Am Wahlsieg von Biden ändert dies jedoch nichts, er hat 279 Stimmen der Wahlversammlung sicher, 270 sind nötig für eine Mehrheit. Die Auszählung läuft noch in fünf Bundesstaaten: In Georgia (16 Wahlleute) liegt Biden knapp vorn. In North Carolina (15 Wahlleute) führt Trump klar. In Nevada (6 Wahlleute) führt Biden klar. In Alaska (3 Wahlleute) führt Trump nach Auszählung von gut der Hälfte der Stimmen mit 62,2 Prozent. Auf Biden entfallen dort lediglich 33,6 Prozent.

+++ EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat am Dienstag dem gewählten US-Präsidenten Biden zum Sieg gratuliert. Sie sagte, es sei Zeit für eine "neue transatlantische Agenda" die der heutigen Welt gerecht werde. Von der Leyen zeigte sich erfreut, dass die neue US-Administration wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten will. Mit Blick auf die Digitalisierung betonte die Kommissionschefin, was in der realen Welt illegal sei, müsse auch im Internet so gelten. Große Internetkonzerne müssten zudem angemessene Steuern bezahlen.

+++ Großes Aufatmen bei Klimaschützern nach Biden-Sieg. Der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, Kaiser, sprach von einem "Sieg der Demokratie und der Klimabewegung". Die Chefin von Greenpeace International, Morgan, erklärte, Bidens Wahlerfolg sei "der erste Schritt bei der Verhinderung der Klimakatastrophe." Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beschwor Biden, er habe nun die Gelegenheit, "das US-Volk und die Welt" vor einer unkontrollierbaren Erderwärmung zu retten. "Die Wahl von Biden verändert die amerikanische Klimapolitik wie Tag und Nacht", konstatierte der Klimaforscher und Leiter des NewClimate Institute, Höhne. Nun könne "eine völlig neue Dynamik entstehen", freute sich auch Christoph Bals von Germanwatch. Biden hatte zuletzt unter anderem die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen und ein Milliardenprogramm gegen die Erderwärmung angekündigt.

+++ Der US-Fernsehsender Fox News hat die Übertragung einer Pressekonferenz mit dem Wahlkampfteam von Präsident Trump abgebrochen. Als Grund wurden unbelegte Vorwürfe des Wahlbetrugs gegenüber den Demokraten angeführt. Fox News galt in den vergangenen Jahren als der Sender, von dem Trump die meiste mediale Unterstützung erhielt. Nun stieg er aus einer Live-Übertragung aus, nachdem eine Sprecherin des Präsidenten den Demokraten unterstellte, Betrug gutzuheißen. Moderator Cavuto sagte daraufhin: Wenn sie nicht mehr Details habe, um das zu belegen, könne er die Pressekonferenz nicht mit gutem Gewissen weiter zeigen.

Trump äußerte schon im Wahlkampf immer wieder entsprechende Vorwürfe. Er erkennt den Sieg seines Herausforderers Biden nicht an und geht gerichtlich gegen das Ergebnis vor. Erst am Samstag hatten mehrere andere US-Sender die Übertragung einer Erklärung Trumps abgebrochen, nachdem er den Demokraten ohne Belege Betrugsvorwürfe gemacht hatte.

+++ Auf den US-Präsidenten könnten nach dem Ende der Amtszeit viele rechtliche Probleme zukommen. Daher spekulieren US-Medien schon länger über die Frage: Will Donald Trump sich selbst begnadigen? Wir haben die Fakten überprüft und alles Wichtige für Sie zusammengetragen. Die Kurzversion: Die Möglichkeit besteht, Trump kann sich aber nicht vor jeglicher Strafverfolgung schützen.

Montag, 9. November

+++ Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat in einer Rede betont, dass Präsident Trump das Recht habe, "Unregelmäßigkeiten" bei der Wahl untersuchen zu lassen. Er erkannte den Demokraten Biden zudem nicht als "president elect" an.

+++ US-Präsident Trump hat Verteidigungsminister Esper entlassen. Das Amt soll amtierend Christopher Miller übernehmen, schrieb Trump auf Twitter. Miller war bisher Direktor des Nationalen Antiterror-Zentrums.

US-Präsident Donald Trump (Mitte) während einer Sitzung des Kabinetts. Links neben ihm: Verteidigungsminister Mark Esper. Zu seiner Rechten: General Mark A. Milley. (dpa/Consolidated News Photos/Ron Sachs)

+++ Der desiginierte US-Präsident Biden sieht auf die Bürger seines Landes eine harte Zeit in der Corona-Pandemie zukommen. In seinem Heimatort Wilmington in Delaware sagte Biden, es stehe mit Blick auf die Virusverbreitung ein "sehr dunkler Winter" bevor. Sobald er am 20. Januar im Amt vereidigt sei, werde er keine Mühen im Kampf gegen die Pandemie scheuen.+++

+++ Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, hat den designierten US-Präsidenten Joe Biden zu seinem Wahlsieg beglückwünscht. Er gratuliere ihm und der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris, sagte Tedros bei der Jahrestagung der WHO-Mitgliedsstaaten. US-Präsident Donald Trump hatte den Austritt der USA aus der WHO erklärt. Er wirft der Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter dem Einfluß Chinas zu stehen. Biden will die Entscheidung rückgängig machen und mit der WHO weiter zusammenarbeiten.+++

+++ Donald Trump ist weiter nicht bereit, den Wahlsieg Joe Bidens anzuerkennen. In den vergangenen Stunden teilte er über Twitter eine Reihe von Videos, in denen seine Darstellung des Wahlbetrugs Unterstützung erfährt. Nach Informationen von "Fox News" plant er Großkundgebungen in mehreren US-Bundesstaaten, um die Anhänger zu mobilisieren und Spenden für Anwaltskosten einzutreiben. CNN berichtet, im engeren Kreis um den Präsidenten gebe es zwei Lager: Seine Söhne Eric und Donals jr. rieten dem Vater dazu, nicht aufzugeben. First Lady Melania Trump und Schwiegersohn Jared Kushner, der auch als Berater im Weißen Haus fungiert, meinten dagegen, der Präsident solle die Niederlage akzeptieren.+++

+++ Erstes Corona-Briefing, neue Website und ein Corona-Krisenstab: Nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl hat der Demokrat Biden mit der Vorbereitung seiner Amtsübernahme begonnen. Er und seine künftige Vize-Präsidentin Harris benannten auf einer neuen Website (BuildBackBetter.com) ihre Prioritäten: den Kampf gegen Covid-19, die wirtschaftliche Erholung und die Bekämpfung von Rassismus und dem Klimawandel. Für die Übergangszeit bis zur geplanten Amtsübernahme im Januar starteten Biden und Harris das Twitterkonto @Transition46.

+++ Der designierte US-Präsident Biden hat seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgestellt. Das Gremium solle dabei helfen, die Anti-Corona-Maßnahmen der neuen Regierung zu gestalten, erklärte Biden in einer Pressemitteilung. Dabei gehe es vor allem darum, die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen zu fördern und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen. Die meisten Experten des neuen Gremiums hatten schon frühere US-Regierungen beraten.

+++ Die österreichische Zeitung "Der Standard" sieht Donald Trump noch nicht endgültig geschlagen. Die "New York Times" nennt Joe Bidens Wahlsieg den Beginn "einer dritten Amtszeit von Barack Obama". Und Huanqiu Shibao aus Peking überlegt, was die Wahl für den Systemwettberwerb der beiden Supermächte bedeutet. Diese und andere Kommentare aus der Welt finden Sie in unserer "Internationalen Presseschau".+++

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat dem gewählten US-Präsidenten Biden gratuliert und dabei gleich ein Problem in den deutsch-amerikanischen Beziehungen angesprochen: die deutschen Verteidigungsausgaben. "Wir wissen, dass wir mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen", sagte Merkel in Berlin. Man sei aber auch schon auf einem guten Weg. Präsident Trump hatte mehrfach kritisiert, dass die Bundesregierung zu wenig für Verteidigung ausgebe. Merkel betonte, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit Biden und seiner gewählten Vize-Präsidentin Harris freue. Die USA und Deutschland als Teil der EU müssten zusammenstehen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen - etwa die Corona-Krise, die Erderwärmung und den internationalen Terrorismus.

Heute früh hatten sich bereits Bundesaußenminister Maas und Bundeswirtschaftsminister Altmaier geäußert und ihre Hoffnung auf eine wieder engere Zusammenarbeit mit den USA zum Ausdruck gebracht.

+++ Russland und China haben mit Zurückhaltung auf die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten reagiert. Der Kreml in Moskau erklärte, man werde das offizielle Ergebnis abwarten. Präsident Putin habe wiederholt erklärt, er werde mit jedem etwaigen Führer der USA zusammenzuarbeiten. In Peking wiederum hieß es, man habe zur Kenntnis genommen, dass Biden den Wahlsieg erklärt habe. Das Ergebnis werde nach den Gesetzen und Verfahren der USA bestimmt. Glückwünsche wie aus anderen Ländern blieben in beiden Fällen aus.

+++ In Washington verzögert sich die Vorbereitung für den Machtwechsel im Weißen Haus. Wie die "Washington Post" berichtet, wird dem Biden-Übergangsteam der Zugang zu US-Behörden verweigert. Das dafür notwendige Schreiben der für Regierungsgebäude zuständigen Behörde sei noch nicht erteilt worden.

+++ Nach der Corona-Infektion des Stabschefs des Weißen Hauses, Meadows, verschärft sich die Kritik an einer Party von US-Präsident Trump mit mehr als hundert Anhängern in der Nacht nach der Präsidentschaftswahl. Teilnehmer waren vor der Veranstaltung zwar auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet worden. Mindestabstand wurde aber nicht gehalten, Schutzmasken wurden kaum getragen, wie auf Bildern zu sehen war. Teilnehmer berichtet, dass sie von Meadows' Infektion aus den Medien erfahren hätten. Von den Behörden seien sie ein mögliches Gesundheitsrisiko nicht informiert worden.

+++ Bundeskanzlerin Merkel will sich heute Vormittag in Berlin zum Ausgang der Präsidentschaftswahl äußern. Sie gratulierte Biden schon am Wochenende per Twitter und bot eine enge Zusammenarbeit an.

+++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich nach der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten optimistisch zur künftigen Entwicklung der internationalen Handelsbeziehungen geäußert. Er gehe davon aus, dass es eine Rückkehr zu einem stärker multilateralen Ansatz und weniger einseitige Entscheidungen geben werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio).

+++ Außenminister Maas hat darauf verwiesen, dass viele Probleme nur durch eine internationale Zusammenarbeit bewältigt werden könnten. Dazu zählten etwa Corona-Pandemie, der Klimawandel oder auch die Migration, sagte Maas ebenfalls im Deutschlandfunk. Anders als Trump sei Biden ein überzeugter Multilateralist. Deswegen hoffe er auf mehr Miteinander im Verhältnis zu den USA.

+++ In Erwartung weniger regulatorischer Änderungen und neuer fiskalischen Anreize unter dem zukünftigen US-Präsidenten Biden sind die asiatischen Anleger in Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent höher bei 24.959 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 1682 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte in der Hoffnung auf bessere Handelsbeziehungen zwischen China und den USA unter Biden um 2,2 Prozent zu.

Sonntag, 8. November

+++ Der ehemalige Präsident George W. Bush - ein Republikaner - spricht von einer "grundsätzlich fairen Wahl", deren Integrität gewahrt werde und deren Ergebnis "klar" sei. Er habe Biden angerufen und ihm zum Sieg gratuliert, erklärt Bush. Zugleich verwies Bush darauf, dass Amtsinhaber Trump dennoch das Recht habe, Neuauszählungen zu beantragen und juristische Schritte zu ergreifen.

+++ Der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl ermöglicht aus Sicht von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow die Rettung des letzten großen Abrüstungsvertrags zwischen Moskau und Washington. Biden sei ein aufrichtiger Mensch, der einen vernünftigen Weg gehe, sagte der frühere sowjetische Präsident der Agentur Interfax. "Jetzt wird es leichter", sagte der 89-Jährige angesichts der bisher kaum erfolgreichen Versuche, den New-Start-Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen zu verlängern.

+++ Der ungarische Ministerpräsident Orban hat Biden zum Erfolg gratuliert. Dies bestätigte ein Sprecher Orbans gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur MTI. "Zur Bewältigung Ihrer außerordentlich verantwortungsvollen Aufgaben wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und fortwährende Erfolge", zitierte der Sprecher aus dem Brief.

+++ Der Kronprinz Abu Dhabis und faktische Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, hat Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Unsere aufrichtigen Wünsche für weitere Entwicklung und Wohlstand für das amerikanische Volk", schrieb er bei Twitter. Die Emirate zählen zu den wichtigsten Verbündeten der USA im arabischen Raum.

Auch aus Jordanien kamen Glückwünsche. König Abdullah II. teilte auf Twitter mit: "Ich freue mich, die solide historische Partnerschaft zwischen Jordanien und den Vereinigten Staaten weiter voranzutreiben im Interesse unserer gemeinsamen Ziele von Frieden, Stabilität und Wohlstand." Jordanien ist ebenfalls wichtiger Partner der USA, dort sind mehr als 3000 US-Soldaten stationiert.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Chancen des Siegs Bidens für eine Erneuerung der Beziehungen zu den USA zu nutzen. "In den für uns wirklich existenziellen Fragen könnte der Unterschied zwischen den schwierigen, ja zerstörerischen letzten vier Jahren und dem, was die kommenden vier Jahre an Chancen bieten, kaum größer sein", schreibt er in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Vieles sei beschädigt, aber noch nicht zerstört.

+++ Irans Präsident Ruhani fordert von der neuen US-Regierung eine Wiedergutmachung von Trumps Fehlern. "Trumps Schaden anrichtende Politik wurde vom amerikanischen Volk abgelehnt. Die nächste US-Regierung sollte die Gelegenheit nutzen und die Fehler aus der Vergangenheit wieder gutmachen", wird Ruhani von iranischen Staatsmedien zitiert.

Trump war 2018 aus dem Wiener Atomabkommen ausgestiegen, das dafür sorgen sollte, dass Iran sein Atomprogramm nur mit einem niedrigen Urananreicherungsgrad zu zivilen Zwecken nutzt und keine Atombombe bauen kann. Er hatte zudem neue Sanktionen gegen das Land verhängt.

+++ Einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge soll Trumps Schwiegersohn und Sonderberater Jared Kushner dem amtierenden US-Präsidenten empfohlen haben, die Wahl von Joe Biden anzuerkennen. Der Sender bezieht sich dabei auf zwei nicht namentlich genannte Quellen.

+++ Joe Bidens Wahlsieg in den USA könnte gut für das Weltklima sein. Dieser Meinung sind die Forschenden des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. "Joe Biden und Kamala Harris können sich jetzt wirklich dafür einsetzen, dass die ganze Welt auf einen unaufhaltsamen Weg Richtung Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gebracht wird", sagte der Co-Chef des Instituts Johan Rockström.

Ölförderung in Kalifornien (www.imago-images.de)

+++ Bundestagspräsident Schäuble hat die US-Republikaner aufgerufen, dafür zu sorgen, dass Präsident Trump seine Wahlniederlage akzeptiert. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", es müssten genügend Republikaner da sein, die ihm sagten, dass es vorbei sei. Schäuble zeigte sich besorgt wegen der angespannten Stimmung in den USA. Es sei die Verantwortung der Politiker, mäßigend auf die eigenen Anhänger einzuwirken. Trump wirft der Bundestagspräsident vor, die Konflikte stattdessen anzuheizen.

+++ Ungewohnte Töne bei der Zeitung "New York Post": Die Kommentatoren schreiben, dass Präsident Trump viel für das Land getan habe - er aber mit dem Verschwörungsmärchen von der "gestohlenen Wahl" aufhören müsse, wenn er seine eigene Stimme nicht "marginalisieren" wolle. Zugleich veröffentlichte die Zeitung einen positiven Artikel über den neu gewählten Präsidenten Joe Biden mit dem Titel "It's Joe Time". Noch vor kurzem hatte die "New York Post" einen viel kritisierten Artikel über Bidens Sohn Hunter veröffentlicht, der auf fragwürdigen Quellen basierte. Die Zeitung gehört Medien-Mogul Rupert Murdoch, dem auch das TV-Netzwerk Fox gehört.

+++ Israels Ministerpräsident Netanjahu hat dem gewählten US-Präsidenten Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert und sich zugleich bei Präsident Trump bedankt. Netanjahu schrieb auf Twitter, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung, um die besondere Beziehung der beiden Länder weiter auszubauen. Er kenne Biden als guten Freund Israels.

+++ Palästinenserpräsident Abbas gratulierte Biden ebenfalls. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, heißt es in einer Mitteilung aus Ramallah. Die Palästinenser hatten aufgrund von Trumps Nahost-Politik den Kontakt zum Weißen Haus abgebrochen.

+++ Bundesfinanzminister Scholz hält den knappen Wahlausgang in den USA für eine Warnung an Deutschland. Er zeige, wohin es führen könne, wenn sich eine Gesellschaft spalten lasse, schreibt der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". In Deutschland sei wie in den USA zu beobachten, dass sich manche wie Bürgerinnen oder Bürger zweiter Klasse fühlten. Das Gemeinwesen könne aber nur dann auf Dauer gut funktionieren, wenn alle es als ihre gemeinsame Angelegenheit begriffen – vom Kellner über die Feuerwehrfrau und Theaterdirektorin bis hin zum Facharbeiter am Fließband von VW, führte Scholz aus.

+++ Bei den Protesten von Trump-Anhängern kommt es vereinzelt zu Tätlichkeiten. Die "New York Times" berichtet von Rangeleien, Schlägereien und dem Einsatz von Pfefferspray. Unter die Demonstrierenden hätten sich auch Mitglieder der "Proud Boys" gesmischt, einer rechtsradikalen Gruppierung. Sie waren in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt, nachdem Trump im ersten TV-Duell mit Biden in Richtung der "Proud Boys" gesagt hatte, sie sollten sich zurückhalten und bereithalten ("stand back and stand by").

+++ Die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich mit einer Rede an die Anhänger und die US-Bevölkerung gewandt. Sie sagte, Amerikas Demokratie sei nicht garantiert. Sie sei nur so stark wie der Wille der Bürgerinnen und Bürger, für sie zu kämpfen, sie zu beschützen und sie nicht als gegeben hinzunehmen. Harris bedankte sich dafür, dass so viele Menschen wie noch nie an die Wahlurnen gegangen seien, um ihrer Stimme Ausdruck zu verleihen. Sie hätten für Hoffnung, Einheit, Anstand, Wissenschaft und Wahrheit gestimmt. Sie bedankte sich auch bei schwarzen, weißen, asiatischen und hispanischen Frauen, die zuvor den Weg für ihren eigenen Erfolg geebnet hätten. Harris, die indischer und jamaikanischer Abstammung ist, fügte hinzu, sie werde zwar die erste Frau sein, die zur Vizepräsidentin in den USA gewählt wurde, sie werde aber nicht die letzte sein.

Der designierte Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Biden, und seine Vize-Kandidatin Harris (AFP / Olivier DOULIERY)

+++ Der gewählte US-Präsident Biden hat in seiner Heimat Wilmington im Bundesstaat Delaware seine Siegesrede gehalten. Unter lautstarken Jubelrufen seiner Anhänger von der Demokratischen Partei sagte er, die Wählerinnen und Wähler hätten ihm mit 74 Millionen Stimmen einen klaren und überzeugenden Wahlsieg gegeben. Er verspreche, ein Präsident zu sein, der vereine und nicht spalte. Biden bot eine parteiübergreifende Zusammenarbeit an. An die Trump-Anhänger gewandt bat er: "Lasst uns eineinander eine Chance gegeben."

Biden betonte darüber hinaus, er wolle dazu beitragen, dass Amerika wieder weltweit respektiert werde. Wörtlich sagte der 77-Jährige: "Lasst uns diese düstere Ära der Dämonisierung hier und jetzt zu Ende gehen lassen." Sein Kabinett wird nach seinen Worten so bunt werden, wie die USA es sind. Mit Blick auf politische Vorhaben führte Biden aus, zu seinem Mandat gehöre die Bekämpfung des Klimawandels und des strukturellen Rassismus im Land. Bereits kommende Woche werde er eine Gruppe von Wissenschaftlern und Experten zusammenstellen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.

+++ Aus aller Welt erreichten Biden unterdessen Glückwünsche von Staats- und Regierungschefs und anderen hochrangigen Politikern und Politikerinnen. Einzelne äußerten sich aber auch zurückhaltend. Mexikos Präsident Lopez Obrador will erst die Gerichtsverfahren abwarten, bevor er Biden gratuliert.

+++ Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat dem US-amerikanischen Volk zur Präsidentschaftswahl und zugleich Joe Biden und Kamala Harris zu ihrem Sieg gratuliert. "Venezuela, das Heimatland des Befreiers Simon Bolivar, wird immer offen sein für Dialog und Verständigung mit dem Volk und der Regierung der Vereinigten Staaten", schrieb der autoritär regierende Maduro auf Twitter. In der Generaldebatte der UN-Vollversammlung im September hatte Maduro die USA noch als Gefahr für den Weltfrieden bezeichnet.

Junge Menschen in Houston nach der Verkündung des Wahlsiegers (Jon Shapley/Houston Chronicle via AP)

+++ Nachdem der Nachrichtensender CNN den demokratischen Herausforderer Joe Biden am Samstag zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl erklärt hatte, brach nach nur wenigen Sekunden in New York Jubel aus. Auf den Straßen und aus den Fenstern ihrer Wohnungen heraus klatschten, schrien und jubelten die Menschen. Radfahrer klingelten, Autofahrer hupten. Wenig später zog es tausende Menschen auf die Straßen der Metropole - mit Plakaten, US-Flaggen, Sektflaschen, Blumen und Musikinstrumenten.