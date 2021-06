Erstmals hat sich in den USA ein aktiver Spieler der National Football League zu seiner Homosexualität bekannt.

Der 28-jährige Profi Carl Nassib von den Las Vegas Raiders erklärte in einem Video in seinem Instagram-Account, dass er den Moment nutzen und sagen wolle, dass er schwul sei. Er habe sich seit 15 Jahren den Kopf über diesen Augenblick des Coming-outs zerbrochen und hoffe, dass dieser ganze Prozess eines Tages nicht mehr notwendig sei. Liga-Chef Goodell erklärte, die NFL sei stolz auf Carl Nassib, dass er seine Wahrheit so couragiert geteilt habe. Man wünsche ihm viel Glück für die anstehende Saison.

