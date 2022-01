Die spanische NGO "Safeguard Defenders" wirft Peking vor, unter dem Deckmantel der Korruptionsbekämpfung auch Regimekritiker im Ausland zu verfolgen. Dabei kämen auch illegale Mittel zum Einsatz. Es gebe Berichte über Fälle, in denen Zielpersonen von chinesischen Agenten entführt oder mit Schikanen und Einschüchterungen unter Druck gesetzt worden seien. Manchmal lockten sie die Verdächtigen in Drittländer, mit denen Auslieferungsabkommen bestünden. Zudem seien ihre Familien in China bedroht worden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.