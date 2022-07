Der ermordete Journalist Jamal Khashoggi bei einer Pressekonferenz 2014. (picture alliance / AP Photo / Hasan Jamali)

Sie werfen ihm Mittäterschaft an der Folter und dem Verschwinden des Journalisten vor etwa vier Jahren vor. Die Klage stammt von den Organisationen Dawn und Trial International. Der Kronprinz soll am Abend vom französichen Präsidenten Macron im Elysée-Palast in Paris empfangen werden. Das Treffen wird von Menschenrechtsgruppen scharf kritisiert. Nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes billigte bin Salman den Mord an Khashoggi im saudiarabischen Konsulat in Istanbul.

