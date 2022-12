Die drei Nichtregierungsorganisationen Save the Children, Care International und Norwegian Refugee Council teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, ihre Programme würden auf Eis gelegt. Das International Rescue Committee äußerte sich ähnlich in einer eigenen Mitteilung.

Die Taliban hatten alle in- und ausländischen NGOs angewiesen, ihrem weiblichen Personal bis auf weiteres den Gang zur Arbeit zu untersagen. Begründet wurde dies damit, dass sich einige Frauen nicht an die vorgegebene Auslegung der islamischen Kleiderordnung gehalten hätten. - Die NGOs erklärten, ohne ihre weiblichen Mitarbeiter könnten sie die Menschen in Afghanistan in ihrer Not nicht wirksam erreichen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Afghanistan warnte vor katastrophalen humanitären Folgen. - Ein Sprecher der Taliban-Regierung wies die Kritik zurück und erklärte, alle Institutionen, die in Afghanistan tätig sein wollten, seien verpflichtet, die Regeln des Landes einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.