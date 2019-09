Die USA und China sind auf dem Weg in einen neuen Kalten Krieg.

Diese These vertritt der schottische Historiker Niall Ferguson, der an der Hoover Institution in Kalifornien lehrt. Das könne auch ein mögliches Abkommen im Handeslsstreit zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Staatschef Xi nicht mehr verhindern, sagte Ferguson dem "Handelsblatt". Nach seiner Ansicht ist dies aber gar nicht schlimm: "Ich befürworte sogar einen neuen Kalten Krieg, damit die USA sich wirtschaftlich aufraffen, investieren und dann bei der 6G-Technologie wieder führend sind." Wer den Kalten Krieg gewinnen werde, sei durchaus ungewiss. Amerika sollte nicht zu siegessicher sein: "Auf einen chinesischen Gorbatschow sollte der Westen nicht wetten." Zugleich prophezeit Ferguson eine Krise des politischen Systems in China. Das Land habe die größte Mittelkrallse in der Menschheitsgeschichte geschaffen, und das vertrage sich nicht mit einem Einparteienregime.