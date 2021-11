US-Präsident Biden hat die Präsidentschaftswahl in Nicaragua kritisiert.

In einer Erklärung des Weißen Hauses in Washington heißt es, was Präsident Ortega veranstaltet habe, sei eine Pantomimen-Wahl - weder frei noch fair und sicherlich nicht demokratisch.



In Nicaragua waren die Wähler zu Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aufgerufen. Die Wiederwahl Ortegas gilt als sicher. In den vergangenen Monaten wurden Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten inhaftiert. Lediglich fünf weitgehend unbekannte Politiker traten gegen den 75-jährigen Staatschef an.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.