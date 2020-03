Er war der berühmteste Protagonist der lateinamerikanischen Befreiungstheologie: Der nicaraguanische Theologe und Dichter Ernesto Cardenal ist tot. Laut Medienberichten starb er im Alter von 95 Jahren in der Hauptstadt Managua.

Die Befreiungstheologie bekämpfte die Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen in Lateinamerika und geriet dadurch nicht nur in Konflikt mit den dortigen regimen, sondern aich mit der katholischen Kirchenhierarchie. Cardenal bezeichnete sich selbst als "Sandinist, Marxist und Christ". Papst Johannes Paul der Zweite verbot ihm 1985 die Ausübung des priesterlichen Dienstes, weil er nach dem Sturz der nicaraguanischen Somoza-Diktatur Kulturminister der Revolutionsregierung war. Im Februar 2019 hob Papst Franziskus das Verbot wieder auf.



Cardenal war bis ins hohe Alter zudem als Schriftsteller aktiv. Auch in Deutschland fand er bis zuletzt eine treue Leser- und Zuhörerschaft. Für sein literarisches Werk erhielt er unter anderem 1980 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.