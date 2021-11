Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in Nicaragua hat der EU-Außenbeauftragte Borrell deren Rechtmäßigkeit in Zweifel gezogen.

Der Wahlprozess diene einzig dazu, Diktator Ortega an der Macht zu halten, sagte Borrell während eines Besuchs in der peruanischen Hauptstadt Lima. Der Staatschef habe alle wesentlichen politischen Wettbewerber eingesperrt. Daher könne man nicht davon ausgehen, dass diese Wahl ein Ergebnis hervorbringen werde, das man als rechtmäßig erachten könne. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall, betonte Borrell. In Nicaragua wurden seit Juni rund 40 Oppositionspolitiker festgenommen, darunter sieben Präsidentschaftskandidaten. Zudem gab es Razzien gegen regierungskritische Medien. Ortega strebt bei der Wahl am Sonntag eine vierte Amtszeit in Folge an.



Der heute 75-Jährige stand bereits von 1979 bis 1990 an der Spitze des mittelamerikanischen Landes. Seit 2007 ist er erneut Präsident Nicaraguas.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.