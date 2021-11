Die Europäische Union hat die Präsidentschaftswahl in Nicaragua als undemokratisch verurteilt.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte in Brüssel, in Nicaragua habe sich nun endgültig ein autokratisches Regime installiert. Die Wahl sei durch die systematische Inhaftierung und Einschüchterung von Oppositionspolitikern gekennzeichnet gewesen. Auch Journalisten, Menschenrechtler oder Studenten seien drangsaliert worden. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, die Abstimmung habe nicht die Mindestvoraussetzungen einer freien und fairen Wahl erfüllt.



Der amtierende Staatschef Ortega kann laut Zwischenergebnissen der Wahl mit einer vierten Amtszeit rechnen. Da er laut Berichten schwer krank ist, gilt seine Frau Murillo, die seit 2017 Vizepräsidentin ist, als faktische Machthaberin.

