In Nicaragua hat die Partei von Präsident Ortega einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem sich Korrespondenten als "ausländische Agenten" registrieren lassen müssten.

Das sogenannte "Gesetz zur Kontrolle ausländischer Agenten" solle eine Einmischung anderer Staaten in die inneren Angelegenheiten Nicaraguas unterbinden, heißt es in dem Entwurf. Auch ausländische Hilfsorganisationen wären von den Regeln betroffen. Ortegas Regierung verfügt im Parlament des zentralamerikanischen Staates über eine absolute Mehrheit. Journalisten- und Nichtregierungsorganisationen protestierten gegen das Vorhaben. Dadurch würden Repressalien gegen Pressevertreter ermöglicht. Die Opposition nannte das Vorhaben verfassungswidrig.



Präsident Ortega war in der Vergangenheit massiv gegen Demonstranten und Regierungskritiker vorgegangen. Die UNO wirft ihm Menschenrechtsverletzungen vor.

