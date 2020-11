In Nicaragua ist der Hurrikan "Eta" auf Land getroffen und hat erhebliche Schäden verursacht.

Häuser wurden abgedeckt, Bäume umgeknickt, Strommasten fielen um und Flüsse traten über die Ufer. Bei einem Erdrutsch in einer Mine kam ein Bergmann ums Leben. Im ebenfalls betroffenen Honduras wurde ein Mädchen von einer einstürzenden Mauer erschlagen.



Wie das amerikanische Hurrikanzentrum in Miami mitteilte, hatte der Sturm zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von 225 Kilometern pro Stunde. 30.000 Menschen aus den Küstenregionen Nicaraguas wurden in Sicherheit gebracht.

