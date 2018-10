In Nicaragua hat die katholische Kirche der Regierung vorgeworfen, Geld für die Ermordung politischer Gegnern zu zahlen.

Weihbischof Baez sagte in Managua, bewaffnete Zivilisten erhielten Prämien für die Tötung von Regierungskritikern. Diese Praxis sei diabolisch. Zudem würden Menschen ihre Nachbarn für Geld denunzieren. Diese verschwänden dann in Gefängnissen.



In Nicaragua hatten Mitte April Proteste gegen geplante Sozialkürzungen begonnen, später wurden daraus Demonstrationen gegen die Regierung von Präsident Ortega. Dabei soll es nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als rund 350 Tote gegeben haben, vor allem Zivilisten.