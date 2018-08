Der "Verband für Menschenrechte" in Nicaragua unterbricht seine Arbeit und schließt die Büros.

Die Organisation teilte mit, sie reagiere damit auf Morddrohungen gegen Mitarbeiter. Außerdem seien Räumlichkeiten in der Hauptstadt Managua von Bewaffneten belagert worden.



In Nicaragua lässt Staatschef Ortega die Polizei und paramilitärische Gruppen gewaltsam gegen Massenproteste vorgehen. Der "Verband für Menschenrechte" hatte regelmäßig über Opferzahlen berichtet. Seit April sind demzufolge mehr als 400 Menschen in den Auseinandersetzungen getötet worden.