In Nicaragua werden Kandidaten der Opposition von den Wahlen im kommenden Jahr faktisch ausgeschlossen.

Der von der Regierungspartei beherrschte Kongress in Managua verabschiedete ein Gesetz, das der Regierung von Präsident Ortega die Befugnis erteilt, Bürger zu "Terroristen" oder "Verrätern des Heimatlands" zu erklären und sie so an einer Kandidatur zu hindern. In der Vergangenheit hat Ortega nahezu die gesamte Opposition und die Anführer von Massenprotesten gegen seine Regierung 2018 mit diesen Bezeichnungen belegt.



Die nächste Präsidenten- und Parlamentswahl ist für November 2021 geplant. Ortega führte Nicaragua bereits von 1979 bis 1990. Im Jahr 2007 kehrte er ins Präsidentenamt zurück und wurde seitdem zweimal wiedergewählt. Gesetze zur Begrenzung der Amtszeit umging er.

