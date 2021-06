Die Organisation Amerikanischer Staaten hat die Regierung von Nicaragua kritisiert.

Grund sind die Festnahmen von Oppositionsführern in den vergangenen Tagen. Der ständige Rat der OAS billigte mehrheitlich eine entsprechende Resolution, in der es heißt, politische Gefangene müssten sofort freigelassen werden. 26 Länder stimmten für die Resolution, vier dagegen. Fünf enthielten sich.



Zuletzt hat Nicaraguas Regierung 13 Oppositionelle festnehmen lassen, darunter vier potenzielle Gegenkandidaten von Präsident Ortega bei der geplanten Wahl am 7. November. Zur Last gelegt werden ihnen unter anderem Geldwäsche und Verbrechen gegen den Staat.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.