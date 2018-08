Die Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, will zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in Nicaragua beitragen.

Ein Sprecher der OAS sagte in Washington, dazu sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Diese soll die Vorgänge in dem mittelamerikanischen Land überwachen und nach friedlichen Lösungen für den Konflikt suchen.



In Nicaragua stehen sich seit Monaten Anhänger der Regierung Ortega und eine zivile Opposition gegenüber. Eine geplante Sozialreform hatte den Konflikt ausgelöst. Menschenrechtsgruppen sprechen von mehr als 450 Toten, die Regierung dagegen von 195 Toten.