In Nicaragua findet heute eine Präsidentschaftswahl statt.

Staatschef Ortega strebt seine vierte Amtszeit in Folge an. Der 75 Jahre alte Ex-Revolutionär tritt ohne ernstzunehmende Herausforderer an. In den vergangenen Monaten wurden sieben Mitbewerber verhaftet oder unter Hausarrest gestellt, ein Parteienbündnis der Opposition wurde von der Wahl ausgeschlossen. Zudem führte die Polizei Razzien gegen regierungskritische Medien durch. Zuletzt äußerten die Europäische Union und die Vereinigten Staaten bereits erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abstimmung. Zur Wahl aufgerufen sind rund 4,5 Millionen Nicaraguaner.



1979 hatten Ortega und seine sandinistische Guerilla Diktator Somoza gestürzt. Bis zu seiner Abwahl 1990 blieb er in dem mittelamerikanischen Land an der Macht. Seit 2007 ist er erneut Staatschef. Eine Begrenzung seiner Amtszeit wurde per Verfassungsänderung abgeschafft. Ortegas Stellvertreterin ist seit 2017 seine Ehefrau.

