In Nicaragua hat die Polizei mehr als 40 Demonstranten festgenommen.

Die Menschen hatten in Managua die Freilassung von politischen Gefangenen gefordert. Nach Angaben der Opposition löste die Polizei die Versammlung gewaltsam auf. Auch gegen Journalisten seien die Polizisten gezielt vorgegangen.



In Nicaragua gibt es seit fast einem Jahr Proteste gegen die Regierung von Präsident Ortega. Demonstrationen von Oppositionsanhängern sind offiziell verboten. Im Rahmen von Friedensgesprächen hatte die Regierung in den vergangenen Wochen rund 150 Oppositionelle aus Gefängnissen entlassen.