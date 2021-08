In Nicaragua sind die Behörden gegen die oppositionsnahe Zeitung "La Prensa" vorgegangen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurden Redaktionsräume in der Hauptstadt Managua durchsucht. Die Polizei begründete dies mit Vorwürfen der Geldwäsche und des Zollbetrugs. Ein Journalist der Zeitung berichtet darüber hinaus über die Festnahme eines seiner Kollegen. Vorausgegangen waren laut Mitteilung des Evangelischen Pressedienstes vom Freitag Behinderungen der Zollbehörde. Die Zeitung habe nicht gedruckt werden können, weil die Einfuhr von Zeitungspapier verhindert worden sei. Davon waren laut Bericht auch weitere Zeitungen betroffen, die zur Verlagsgruppe von "La Prensa" gehören. In den vergangenen Jahren hatten mehrere regierungskritische Zeitungen in Nicaragua ihren Betrieb eingestellt.



Die Berichte bringen die Vorfälle in Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl, die für November geplant ist. Staatschef Ortega, dem Kritiker einen zunehmend autoritären Regierungsstil vorwerfen, strebt eine vierte Amtszeit an. In den vergangenen Wochen wurden in Nicaragua mehr als 30 Oppositionspolitiker festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.