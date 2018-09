Die Regierung von Nicaragua hat eine Arbeitsgruppe des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte des Landes verwiesen.

Die von Präsident Ortega im Juni ausgesprochene Einladung gelte nicht mehr, der Besuch sei beendet, erklärte Außenminister Mancada in einem Brief an die Vertretung des UNHCR in Zentralamerika. Diese erklärte, man werde die Arbeit außerhalb Nicaraguas fortsetzen.



Der Hochkommissar für Menschenrechte hatte der Regierung in Managua in einem Bericht vorgeworfen, Kritiker massiv zu unterdrücken. Mehrere hundert Menschen sind seit Mitte April in Folge von Protesten in dem zentralamerikanischen Land getötet worden. Auslöser war eine geplante Sozialreform.