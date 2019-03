In Nicaragua will die Regierung innerhalb von 90 Tagen alle politischen Gefangenen freilassen.

Das teilte der Sondergesandte der Organisation Amerikanischer Staaten, Rosadilla, mit. Der Schritt soll neue Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition über einen friedlichen Ausweg aus der politischen Krise ermöglichen.



Schätzungsweise 700 Menschen sind in Nicaragua aus politischen Gründen im Gefängnis. Präsident Ortega hat im vergangenen und in diesem Jahr zahlreiche Menschen festnehmen lassen, die an Protesten gegen seinen als autoritär kritisierten Regierungsstil teilgenommen hatten. Die Opposition hat als Bedingung für eine Rückkehr zu Gesprächen mit Ortega die Freilassung der Inhaftierten gefordert.