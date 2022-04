Daniel Ortega mit seiner Frau und Vizepräsidentin Rosario Murillo (AFP/Cesar Perez)

Zugleich zog sie die Akkreditierung ihrer Vertreter bei der OAS in Washington zurück, wie die Regierung des mittelamerikanischen Landes mitteilte. Wörtlich hieß es in einer Mitteilung, man werde in keinem Gremium dieses "Instruments des Bösen" mehr vertreten sein. Präsident Ortega hatte bereits im November vergangenen Jahres angekündigt, dass Nicaragua die OAS verlassen werde und dies mit Einmischung in innere Angelegenheiten begründet. Das Austrittsverfahren aus dem Staatenbund dauert offiziell zwei Jahre.

Die OAS umfasst die Mehrheit der Länder Nord- und Südamerikas. Die Ziele der Organisation sind die Förderung der Sicherheit auf dem Kontinent, die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten und die Förderung des legalen Handels.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.