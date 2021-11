In Nicaragua hat die Präsidentenwahl begonnen.

Staatschef Ortega strebt eine vierte Amtszeit an. Nach Einschätzung der EU, der USA und von Menschenrechtsorganisationen kann von einer freien und fairen Wahl allerdings keine Rede sein. In den vergangenen Monaten hatte die nicaraguanische Polizei sieben Anwärter auf das Präsidentenamt sowie weitere Oppositionelle verhaftet oder unter Hausarrest gestellt.



Ortega und seine sandinistische Guerilla hatten im Jahr 1979 den nicaraguanischen Diktator Somoza gestürzt. Ortega blieb bis zu seiner Abwahl 1990 an der Macht. Im Jahr 2006 wurde er erneut zum Staatschef des mittelamerikanischen Landes gewählt. Eine Begrenzung seiner Amtszeit wurde per Verfassungsänderung abgeschafft. Der Präsident ist Berichten zufolge schwer krank. Als faktische Machthaberin gilt seine Ehefrau Rosario Murillo, die seit 2017 Vizepräsidentin ist.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.