Die USA haben den nicaraguanischen Präsidenten Ortega für die Eskalation der Gewalt im Land verantwortlich gemacht.

Das Weiße Haus in Washington verurteilte die Zitat "vom Ortega-Regime verübten Menschenrechtsverstöße" beim Vorgehen gegen regierungskritische Demonstranten. Ortega und seine Ehefrau, Vizepräsidentin Murillo, seien letztlich verantwortlich dafür. Die Vereinigten Staaten stünden in dem Konflikt auf der Seite des nicaraguanischen Volkes und jener Mitglieder von Ortegas sandinistischer Partei, die demokratische Reformen und ein Ende der Gewalt verlangten, hieß es in der Erklärung.



Nach Angaben der Regierung in Managua wurden seit Beginn der Auseinandersetzungen 195 Menschen getötet. Menschenrechtsorganisationen sprechen jedoch von etwa 450 Toten. Seit Monaten kommt es in Nicaragua zu Massenprotesten, die von Polizei und Paramilitärs regelmäßig niedergeschlagen werden.

