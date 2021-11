In Nicaragua stellt sich Präsident Ortega zur Wiederwahl.

Überraschungen werden bei der Abstimmung nicht erwartet. Der seit 14 Jahren regierende Amtsinhaber hatte in den vergangenen Monaten Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten einsperren lassen. Gegen Ortega treten fünf weitgehend unbekannte Kandidaten an, denen ein freundliches Verhältnis zur Sandinistischen Front Ortegas nachgesagt wird. Die Opposition hat zum Boykott der Parlaments- und Präsidentenwahl aufgerufen. Erste Ergebnisse sollen in der Nacht bekannt gegeben werden.

