Bei Protesten von Regierungsgegnern in Nicaragua sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden.

Nach Korrespondentenberichten hatten bewaffnete Männer von mehreren Kleinlastern aus in die Luft geschossen. Sie sollen die schwarz-roten Fahnen der Regierungspartei von Präsident Ortega gehisst haben. Die Polizei bezeichnete die Demonstranten in einer Erklärung als Putschisten und sprach von Terrorakten der Opposition. - Bei Protesten gegen die Regierung sind in dem zentralamerikanischen Land seit Mitte April mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Am Samstag hatte die UNO-Menschenrechtskommission in Nicaragua auf Druck der Regierung das Land verlassen.