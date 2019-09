In Nicaragua haben zwei regierungskritische Zeitungen den Betrieb eingestellt.

Die Tageszeitung "El Nuevo Diario" und das kostenlose Schwesterblatt "Metro" könnten wegen der "widrigen wirtschaftlichen, technischen und logistischen Rahmenbedingungen" nicht weiter erscheinen, teilte das Medienhaus seinen Lesern in einem Editorial mit. Der Schriftsteller und frühere Vizepräsident Sergio Ramírez twitterte, die Schließung der Zeitungen seien ein "Schlag gegen die Meinungsfreiheit".



Der internationale Autorenverband PEN warf Präsident Daniel Ortega vor, die kritische Presse gezielt vom Import von Papier und Tinte abzuschneiden. Der Verband rief die Regierung dazu auf, die Einschüchterungskampagne gegen die unabhängige Presse einzustellen. "Die nicht zu rechtfertigende Zensur verletzt das Recht der Nicaraguaner auf Information", hießt es auf der Facebookseite des Verbandes.



Das mittelamerikanische Land steckt seit April 2018 in einer Krise. Die Proteste gegen Ortega hatten sich an einer Sozialreform entzündet. Später forderten die DemonstrantInnen auch Neuwahlen, ein Ende der Repression und eine freie Presse. Nach Angaben der Interamerikanischen Menschenrechtskommission kamen bei den Protesten mehr als 300 Menschen ums Leben. Der Dialog zwischen der Opposition und der Regierung ist seit Juni unterbrochen.