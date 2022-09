Aufnahme von Geflüchteten

Nicht alle geflüchteten Kinder aus der Ukraine haben in Deutschland noch keinen Schulplatz. (picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst)

Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter den zuständigen Ministerien ergab, konnten mindestens in drei Bundesländern noch nicht alle Schülerinnen und Schüler untergebracht werden. In Nordrhein-Westfalen haben nach Angaben des Schulministeriums rund 3.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine bisher keinen Schulplatz. Das sächsische Kultusministerium spricht von rund 1.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen. Aus Hamburg hieß es, viele Schulen hätten keine freien Plätze mehr, sodass nicht immer ein Schulplatz in unmittelbarer Nähe des Wohnorts angeboten werden könne. Andere Bundesländer verneinen die Frage, ob es Wartelisten für ukrainische Schulkinder gibt. Das zuständige Ministerium in Brandenburg ließ die Frage unbeantwortet.

In vielen Bundesländern kommen ukrainische Schülerinnen und Schüler zunächst in spezielle Klassen. Größtes Problem ist nach Darstellung vieler Bundesländer die Gewinnung von zusätzlichem Personal, das oftmals ohnehin schon nicht verfügbar sei.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 03.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.