Grundschüler sind nach einer Studie in Deutsch und Mathematik weiter abgerutscht. (picture alliance / Frank Leonhardt / dpa /)

Das ist das Ergebnis der Studie "IQB-Bildungstrend 2021" , die in Berlin vorgestellt wurde. Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hatte sie zum dritten Mal, nach 2011 und 2016, im Auftrag der Kultusministerkonferenz durchgeführt. Dafür untersuchten die Forscher, inwieweit Viertklässlerinnen und Viertklässler die bundesweit geltenden Bildungsstandards in den Fächern Deutsch und Mathematik erreichen. An der Studie beteiligten sich mehr als 26.000 Schüler der vierten Jahrgangsstufe aus rund 1.400 Schulen. Die Daten wurden zwischen April und August 2021 erhoben, ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie.

Das Studien-Ergebnis

Weniger Schüler als in den Jahren zuvor waren demnach leistungsstark und erreichten den Regelstandard in den Fächern Deutsch und Mathematik oder übertrafen ihn. Zugleich stieg der Anteil der Schüler, die den Mindeststandard nicht erreichten und zwar in allen Kompetenzbereichen. Von den negativen Werten sind besonders Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund betroffen. Verschlechterte Ergebnisse bei den Kompetenzen im Lesen, Zuhören, in der Mathematik und der Orthografie seien aber auch bei Kindern ohne Zuwanderungshintergrund und bei Kindern aus sozial besser gestellten Familien zu verzeichnen.

Nur wenige Bundesländer hatten gegen den Trend eine Verbesserung zum letzten Erhebungszeitraum erreicht, so etwa Bayern und Sachsen. In Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz konnten die Ergebnisse im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2016 gehalten werden, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Die Autoren der Studie bezeichnen die Ergebnisse als besorgniserregend und nicht hinnehmbar. Es sei zu beobachten, "wie sehr Kinder auf ein verlässlich funktionierendes Schulsystem angewiesen sind."

Die Ursachen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), nannte die Ergebnisse "ernüchternd" und wies darauf hin, dass die Untersuchung direkt im Anschluss an längere Schulschließungen während der Corona-Pandemie stattgefunden habe. Auch in der Studie werden die Schulschließungen als Grund für die Verschlechterung genannt. Wie stark ein Schüler in der Schule sei, hänge stark mit der heimischen Lernumgebung während der Pandemie zusammen. Eine mangelhafte Ausstattung habe den Lernerfolg beeinträchtigen können. Die Studienautoren betonen aber auch, dass der Lehrermangel eine Herausforderung ist. Es sei deshalb schwierig, die schlechten Werte zu verbessern und erreichte Verbesserungen stabil zu halten. Nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft liegen die Probleme am Lehrermangel, in unzureichender Ausbildung und zu großen Klassen.

Die möglichen Folgen

"Diese Schülerinnen und Schüler werden das, was sie als Grundschüler nicht gelernt haben, nur schwer in den weiterführenden Schulen aufholen können", erklärte Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) fürchtet dass, "diese riesigen Lernrückstände nicht einfach weggehen werden. Sie werden hohe Folgekosten haben, wenn wir nicht umgehend gegensteuern."

Die Forderungen

Ein Augenmerk müsse vor allem auf die Förderung der Kinder gelegt werden, die aufgrund von geringen Deutschkenntnissen besondere Schwierigkeiten hätten, das Bildungssystem erfolgreich zu durchlaufen, so die Autoren der Studie. Die KMK-Vorsitzende Prien forderte höhere Investitionen in den Elementarbereich. Bereits in der Kita müsse der Erwerb von Deutsch- und Mathematikfähigkeiten stärker in den Blick genommen werden. Auch der Verband Bildung und Erziehung mahnte, die Bildungsprobleme fingen bereits im Vorschulalter an. Personalmangel und Überlastung in Kitas hätten ein gefährliches Ausmaß erreicht. Es brauche eine bundesweit abgestimmte Fachkräfteoffensive.

Mehr zum Thema

Die Sendung Campus & Karriere befasst sich ausführlich mit der Studie, mit einem Beitrag ebenso wie mit einem Interview mit der Bildungsforscherin Petra Stanat.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.