Neben der aufwendigen und anstrengenden Versorgung von zunehmend mehr Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen werde mit "ständig neuen Beschlüssen, Verordnungen und politischen Diskussionen bei offensichtlich mangelnder Kenntnis der Situation in den Krankenhäusern für Unruhe gesorgt", kritisierte der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Düsseldorfer Florence-Nightingale-Krankenhaus, Manuel Wenk. Es werde schlichtweg nicht möglich sein, die Intensivkapazitäten durch Schaffung neuer Betten bei gleicher Versorgungsqualität zu erhöhen. Das dafür notwendige Personal existiere nicht. Wenk führte aus, die Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre habe mit ihrem Ruf nach Ökonomisierung bewirkt, dass Kliniken gezwungen worden seien, sich betriebswirtschaftlich aufzustellen. Und zwar so, dass sie es oft nur durch massive Sparpolitik und Leistungsverdichtung gerade geschafft hätten, ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen. Aufgrund von Fehlern im Vergütungssystems sei dies in den vergangenen Jahren eigentlich nur durch eine Sparpolitik im Bereich des Personals möglich gewesen. "Das hat zu einer erheblichen Erhöhung der Last auf den Schultern des verbliebenen Personals geführt. Und letztlich – gerade im Bereich der Pflege – zu einer Flucht aus dem Beruf", führte Wenk aus.

Der Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin, Reinhard Busse, erklärte, es dürfe auch nicht übersehen werden, dass nur rund 450 Krankenhäuser über mindestens 20 Intensivbetten verfügten. Sie stellten damit mehr als 80 Prozent der Kapazitäten und versorgten den Großteil der Covid-19-Intensivpatienten. Zugleich seien diese Krankenhäuser auch jene, die Herzinfarkt-, Schlaganfall- und Krebspatienten versorgten. "Um diese Häuser – die 'echten' Krankenhäuser – dreht sich die Debatte." Busse weiter, dabei werde zumeist vergessen, dass es rund 1.000 weitere, kleinere Akutkrankenhäuser gebe. Diese seien "über-durchschnittlich leer". Dort arbeite jedoch Personal, dass in den "echten" Krankenhäusern bei der Corona-Versorgung fehle. Busse fordert daher, die stationäre Behandlungskapazität an den Betten zu messen, die personell und technologisch adäquat ausgestattet seien - und nicht an jenen Betten, auf die bis hin zum Gesundheitsminister viele so stolz seien, obwohl sie immer schon ein Zeichen unnötiger und unzureichend ausgestatteter Überkapazitäten gewesen seien.

