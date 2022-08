Dorothee Elmigers Texte hätten eine herausragende ästhetische Strahlkraft, so die Jury. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Die Auszeichnungen sollen am 14. September in Hannover verliehen werden. Der niedersäschsische Kultuminister Thümler sagte in seiner Laudatio, Dorothee Elmiger und Yade Yasemin Önder seien zwei herausragende Stimmen der aktuellen Literatur. In ihren Romanen überzeugten sie auf ganz unterschiedliche Weise und demonstrierten dabei großes poetisches und erzählerisches Können.

Elmigers Texte hätten eine herausragende ästhetische Strahlkraft, begründete die Niedersächsische Literaturkommission die Auszeichnung. Önder werde für ihren Debüt-Roman und den darin enthaltenen eigenen Ton, die Fabulierkunst und den abgründigen Humor ausgezeichnet.

