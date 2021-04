Die italienische Polizei hat ein von den Nationalsozialisten in Frankreich gestohlenes Ölgemälde aufgespürt und den rechtmäßigen Eignern zurückgegeben.

Das Werk aus dem 17. Jahrhundert sei nach längeren Ermittlungen in der Wohnung eines Antiquars in Padua gefunden worden, teilte die Carabinieri-Einheit in Monza mit, die für den Schutz des kulturellen Erbes zuständig ist. Das Gemälde des französischen Barockmalers Nicolas Poussin (1594-1665) wurde von den Nationalsozialisten 1944 in Poitiers geraubt, als sie dort das Haus der Besitzer bewohnten. Seit 1947 stand das Bild auf einer Liste von Werken, die während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich enteignet wurden.

