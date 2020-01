Der EU-Kommissar für Beschäftigung, Schmit, hat seine Forderung nach höheren Mindestlöhnen in Europa bekräftigt.

Dadurch entstünde eine Dynamik, die in der Regel die Löhne im Allgemeinen nach oben ziehe, sagte Schmit im Deutschlandfunk. Als eigentliches Ziel nannte der luxemburgische Politiker, Tarifpolitik und Sozialpartnerschaft zu stärken. Da dies aber ein eher längerfristiges Ziel sei, brauche man zunächst bessere Mindestlöhne.



EU-Kommissar Schmit hält sich heute zu politischen Gesprächen in Berlin auf und will unter anderem Vertreter des Bundesverbands der Deutschen Industrie treffen. Vor einigen Tagen startete die EU-Kommission ein Verfahren, um unter anderem mit Gewerkschaften und Unternehmensvertetern über Mindestlöhne zu beraten.