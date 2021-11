Stolze Preisträgerin: Nicole Heesters. (Moritz Frankenberg/dpa)

Die Ehrung fand wegen der Corona-Pandemie auf der Bühne des Staatstheaters Hannover ohne Publikum statt und wurde im Internet übertragen. Der Deutsche Bühnenverein erklärte, die 84-Jährige sei eine Ausnahmekünstlerin, die ihr Schaffen seit Jahrzehnten auf höchstem Niveau in den Dienst des Publikums stelle.

Heesters hatte in den vergangenen Jahrzehnten Engagements an vielen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen, darunter am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Hamburger Thalia-Theater, am Schauspielhaus Bochum und am Theater in der Josefstadt in Wien. Auch im Fernsehen war sie häufig zu sehen. Unter anderem spielte sie in den 70er Jahren die erste Kommissarin in der Krimireihe "Tatort".

Der Bühnenverein vergibt den Theaterpreis seit 2006 in Kooperation mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.

