Er verwies dabei auf die McCarthy-Ära in den USA. Damals seien in den Vereinigten Staaten von Amerika Personen abgekanzelt und politisch verfolgt worden, wenn sie sich nicht öffentlich vom Kommunismus distanziert hätten, sagte der Philosoph der Zeitung "Welt am Sonntag". Mit so einem Vorgehen lege man die Axt an die Grundwerte einer freiheitlichen Demokratie. Forderungen nach einem Bekenntnis gegen den russischen Präsidenten Putin seien falsch. Es dürfe in Deutschland keine Gesinnungsprüfungen geben, betonte Nida-Rümelin.

Die McCarthy-Ära bezeichnet eine nach dem Senator Joseph McCarthy benannten Kampagne in den USA gegen vermeintlich kommunistische Umtriebe in den 1950er Jahren.

