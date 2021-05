Der Philosoph Julian Nida-Rümelin hat klare Kriterien für ein Ende der Corona-Pandemie gefordert.

Solche Kriterien seien bislang nicht öffentlich diskutiert und begründet worden, sagte der frühere Kulturstaatsminister im Deutschlandfunk (Audio-Link). Seiner Ansicht nach müssten die Corona-Maßnahmen dann beendet werden, wenn die Risiken der Pandemie unter das Niveau allgemeiner Lebensrisiken gefallen seien, die in der Gesellschaft akzeptiert würden. Als Beispiele nannte Nida-Rümelin andere Infektionskrankheiten wie Grippe und Pneumokokken oder den Straßenverkehr. Auch hier ergreife man keine Maßnahmen, die alle beträfen, um das individuelle Risiko zu reduzieren.



Einen Maßstab zur Einschätzung des Risikos sieht Nida-Rümelin in der Morbidität und Mortalität durch Covid-19. Die Inzidenz sei hierfür nicht geeignet. Sie bilde zwar die Dynamik der Entwicklung ab, sei aber nicht mehr so aussagekräftig, wenn ein Großteil der besonders gefährdeten Menschen in der Altersgruppe über 70 Jahre bereits geimpft sei.

"Der öffentliche Diskurs ist nicht gut gelaufen."

Nida-Rümelin beklagte außerdem, der öffentliche Diskurs in der Corona-Pandemie sei insgesamt "nicht gut gelaufen". Es habe eine "starke Polarisierung, wechselseitige Unterstellungen und unnötige Aggressionen" gegeben. Man brauche nun wieder die "Zivilkultur, die die Demokratie trägt, nämlich Meinungen auch in Ruhe anzuhören, die unserer Meinung nicht entsprechen".



Es gelte auch, die "Vielfalt von wissenschaftlichen Stellungnahmen" wahrzunehmen und "nicht so zu tun, als gäbe es die wissenschaftliche Stellungnahme". Eine solche habe es in dieser Pandemie "in fast keiner Frage" gegeben. Wenn man nicht in der Lage sei, "mit dieser Vielfalt von Optionen, Überzeugungen, Begründungen und Theorien wieder rationaler umzugehen", beschädige das die Demokratie, so Nida-Rümelin.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.