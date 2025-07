Gewinnt die 14. Etappe der Tour de France 2025: Niederländer Thymen Arensman (AFP / MARCO BERTORELLO)

Auf der Strecke von Pau nach Luchon-Superbagnères in den Pyrenäen kam der slowenische Radprofi Tadej Pogacar als Zweiter in Ziel. Er behält das Gelbe Trikot des Spitzenreiters in der Gesamtwertung. Direkt hinter ihm folgte Jonas Vingegaard aus Dänemark. Der Deutsche Florian Lipowitz kam als Fünfter ins Ziel. Er steht nun im Gesamtklassement auf Platz drei. Zudem trägt er nun das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Im Rennen hatte der Belgier Remco Evenepoel aufgegeben. Er stieg knapp 100 Kilometer vor dem Ziel sichtlich erschöpft vom Rad. Er lag zu diesem Zeitpunkt auf dem dritten Rang des Gesamtklassements und damit einen Platz vor Lipowitz.

