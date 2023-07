Demi Vollering fährt auf dem Tourmalet über die Ziellinie. (AFP / JEFF PACHOUD)

In der Bergankunft auf dem Tourmalet in den Pyrenäen kam sie vor der Polin Katarzyna Niewiadoma und Vorjahressiegerin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden ins Ziel. Damit übernahm Vollering auch das Gelbe Trikot der Führenden in der Gesamtwertung.

Zum Abschluss der Rundfahrt steht heute ein Zeitfahren auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.