14, 16 und 17 Jahre - so alten waren die Brüder Luka (Schlagzeug) und Gitarrist Pablo van Poel erst, als sie 2008 zusammen mit Keyboarder Robin Piso als Band DeWolff einen Plattenvertrag erhielten. Seitdem haben die Niederländer ihren Sound auf bislang acht Studio-Alben konsequent in Richtung psychedelischen Blues- und Southern Rocks getrieben, wie er in den wilden 1960er-Jahren entwickelt wurde. Das Trio wurde dabei von einem Bassisten und zeitweise von zwei Sängerinnen und anderen Gästen unterstützt.

Aufnahme vom 5.2.2021