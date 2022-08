Wegen teil chaotischer Zustände vor einem Aufnahmezentrum für Flüchtlinge in Ter Apel sind die niederländischen Behörden eingeschritten. (AP / Peter Dejong)

In dieser Woche war ein drei Monate altes Baby in einer Sporthalle gestorben. Zeitweise campierten rund 700 Menschen vor dem Aufnahmezentrum. Kritiker verglichen die Situation mit der in überfüllten Lagern in Griechenland oder Italien.

Premierminister Rutte kündigt Maßnahmen an

Der niederländische Premierminister Rutte sagte, er schäme sich für die Szenen in Ter Apel. Die Regierung kündigte eine Reihe von Maßnahmen an, um die Unterbringung von Asylbewerbern zu verbessern. Unter anderem sollen die Familienzusammenführung von Flüchtlingen und die Zahl der ankommenden Migranten vorübergehend eingeschränkt werden. Außerdem will die Regierung mit den Kommunen kooperieren, um mehr Wohnungen für Menschen zu schaffen, die einen Flüchtlingsstatus erhalten.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.