Es sei schon lange her, dass man die deutsche Nationalmannschaft als Feind angesehen habe. Daher habe man sich in den Niederlanden über das schlechte Abschneiden der Deutschen bei der Weltmeisterschaft in Russland eher gewundert als gefreut. "Ich selber war überrascht, dass Deutschland so schwach gegen Gegner wie Mexiko, Schweden oder Südkorea spielt", sagt der Autor Auke Kok im Deutschlandfunk. Die Mannschaft habe, wie man in den Niederlanden sage, "undeutsch" gespielt.

Der niederländische Journalist Auke Kok (imago sportfotodienst)

Die Krise im deutschen Fußball erinnere ein wenig an die im niederländischen. Die deutsche Mannschaft sei auch zu selbstgefällig geworden. Zwar habe man habe große Erfolge gefeiert, aber dann habe der Bundestrainer Joachim Löw zu lange auf die älteren Spieler gesetzt. "Selbstüberschätzung ist immer der größte Feind im Fußball", sagt der niederländische Journalist Auke Kok.

In den Niederlanden würde nun der fällige Generationenwechsel vollzogen. Man habe zwar keine Weltklassespieler, wie Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robben oder Wesley Sneijder mehr. Aber es rückten inzwischen gute Spieler nach - die seien jedoch noch sehr jung. "Wir haben eine Krise gehabt, aber jetzt versuchen wir wieder neue Hoffnung zu schöpfen", so Kok.

Zurück zum 'Totalen Fußball'

Heute Abend würden vermutlich drei junge Spieler im niederländischen Team debütieren, die in letzter Zeit gut gespielt hätten - aber das seien ganz junge Leute ohne Erfahrung. "Aber es sind Spieler, wie man sie von früher kennt: mit hoher Schnelligkeit, Spielintelligenz und sehr guter Technik", sagt Auke Kok.

"Wir waren in den letzten Jahren etwas zu selbstgefällig. Länder wie Frankreich, Belgien und Deutschland haben das holländische Spiel kopiert", so Kok. Jetzt stelle sich die Frage, ob die niederländische Nationalmannschaft wieder flexibel genug sei, ‚Totalen Fußball‘, also auf totale Dominanz, zu spielen. "Ich denke, es ist noch ein wenig zu früh, es wird noch einige Jahre brauchen", meint Kok.

