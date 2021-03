In den Niederlanden und Belgien hat es großangelegte Razzien gegen das organisierte Verbrechen gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, haben niederländische Fahnder im ganzen Land fast 60 Wohnungen durchsucht und rund 30 Personen festgenommen. Den Fahndern sei es im Vorfeld gelungen, in einen Server mit verschlüsselten Berichten von Kriminellen einzudringen. Die Polizei rechnet mit weiteren Festnahmen. Auch in Belgien haben Beamte mehr als 200 Gebäude durchsucht. Die Razzien konzentrierten sich auf den Drogenschmuggel in der Region Antwerpen und auf ein Netzwerk mit internationalen Verbindungen. Der Einsatz gehört zur größeren internationalen Operation Argus, die gegen Kommunikationsmittel des organisierten Verbrechens gerichtet ist.

