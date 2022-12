Stromerzeugung

Der niederländischen Ministerpräsident Rutte hat den Bau von zwei neuen Atomkraftwerken in seinem Land angekündigt. (IMAGO/ANP)

Ministerpräsident Rutte kündigte an, dass die Meiler bis 2035 fertiggestellt sein und dann bis zu 13 Prozent der Stromproduktion abdecken sollen. Als Standort ist demnach ein Ort in der Nähe der belgischen Grenze vorgesehen, in dem bereits der einzige noch aktive Atommeiler des Landes aus dem Jahr 1973 steht.

Rutte erklärte, durch den Atomstrom im Energiemix würden die CO2-Emissionen in den Niederlanden reduziert und das Land weniger abhängig fossilen Brennstoffen aus anderen Staaten.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat auch in den Niederlanden zu einem rasanten Anstieg der Energiepreise geführt.

