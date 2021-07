Am Dienstagabend wurde der niederländische Journalist Peter de Vries mitten in Amsterdam Opfer eines Angriffs. Ihm wurde in den Kopf geschossen, seither schwebt der 64-Jährige in Lebensgefahr. Was wir bisher über die Gewalttat wissen:

Wer ist das Opfer?

Peter de Vries ist Kriminalreporter und gilt als der bekannteste Journalist der Niederlande. Er erhielt während seiner Karriere zahlreiche Morddrohungen. Aktuell ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen im größten Strafprozess der Niederlande um ein kriminelles Netzwerk. International bekannt wurde der Reporter 1987 mit seinem Bestseller über die Entführung des Bierbrauers Freddy Heineken. Im Jahr 2008 gewann er einen Emmy Award für Reportagen über einen weiteren Kriminalfall. Niederlande-Korrespondentin Kerstin Schweighöfer sagte in der Dlf-Sendung "mediasres", de Vries gelte in den Niederlanden als Kämpfer für Gerechtigkeit. Er sei nie unumstritten gewesen, da er seine journalistische Tätigkeit mit dem Einsatz für Opfer von Verbrechen verwob. Doch die Angehörigen "tragen ihn auf Händen", so Schweighöfer. Personenschutz habe de Vries immer abgelehnt.

Was ist zur Tat bekannt?

De Vries verließ unmittelbar vor der Tat ein Fernsehstudio des Senders RTL, wo er in einer Talkshow augetreten war. In der Innenstadt von Amsterdam wurden mehrere Schüsse auf ihn abgefeuert, von denen mindestens einer ihn am Kopf traf. Augenzeugen sprachen von fünf Schüssen. Menschen hielten de Vries' Hand, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Wer sind die mutmaßlichen Täter?

Noch am Dienstagabend nahm die Polizei drei Verdächtige fest, einer von ihnen ist inzwischen wieder frei. Bei den beiden Männern, die weiterhin in Gewahrsam sind, handelt es sich um einen 35-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit, der in Maurik, eine Autostunde von Amsterdam entfernt lebt, sowie um einen 21-Jährigen aus Rotterdam. Sie sollen am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Polizeichef von Amsterdam hatte bereits am Dienstagabend gesagt, dass unter den Festgenommenen vermutlich der Schütze sei. Sie wurden auf der Autobahn bei Den Haag aufgegriffen, bei ihnen wurde Munition gefunden.

Was weiß man über das Tatmotiv?

Offizielle Angaben dazu gibt es noch nicht. Allerdings hatte de Vries selbst darauf aufmerksam gemacht, dass der Angeklagte im Prozess, in dem er aktuell den Kronzeugen berät, ihn auf eine Art "Todesliste" gesetzt hat. Der Angeklagte galt vor seiner Verhaftung 2019 in Dubai als der meistgesuchte Kriminelle der Niederlande und als Kopf einer "gut geölten Tötungsmaschinerie", wie AFP schreibt. Auch der Anwalt des Kronzeugen wurde bereits 2019 in Amsterdam erschossen.



In Politik und Medien in den Niederlanden und im europäischen Ausland herrscht großes Entsetzen angesichts der Tat.

