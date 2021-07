Der Anschlag auf den niederländischen Journalisten Peter de Vries in Amsterdam ist in Europa mit Entsetzen aufgenommen worden.

Der Ministerpräsident der Niederlande, Rutte, sprach von einem Attentat auf den freien Journalismus. Alle 17 Millionen Niederländer fühlten mit der Familie, erklärte Rutte im Parlament. Der niederländische König Willem-Alexander sagte am Rande seines Staatsbesuchs in Berlin, es handele sich um einen Angriff auf einen Grundpfeiler des Rechtsstaats. Auch der Präsident des Europäischen Rates, Michel, sprach von einem Verbrechen gegen den Grundwert der Pressefreiheit. Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, erklärte auf Twitter, Angriffe gegen Journalisten seien Angriffe gegen uns alle. Auch die Bundesregierung und mehrere Journalistenverbände verurteilten das Attentat.



De Vries war gestern Abend in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen worden. Er befindet sich mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Zwei Verdächtige sind in Haft. Der 64-jährige Fernsehjournalist war Vertrauensperson eines Kronzeugen im größten Strafprozess der Niederlande um ein kriminelles Netzwerk.

